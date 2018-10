Aufeminin : feu vert de l'AMF à l'OPR-RO

16/10/2018 | 15:44

L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les actions Aufeminin, déposé par Rothschild Martin Maurel pour le compte de TF1, au prix de 39,47 euros par action.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 458.428 actions existantes non détenues par lui, représentant 4,74% du capital et 4,78% des droits de vote, et un maximum de 78.000 actions nouvelles susceptibles d'être émises avant la clôture de l'offre.



Les frais de négociation dans le cadre de l'offre seront à la charge des vendeurs. L'initiateur a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait quel qu'en soit le résultat.



