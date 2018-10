Aufeminin : l'OPR démarre le 19 octobre

18/10/2018 | 13:54

L'AMF annonce que l'offre publique de retrait visant les actions Aufeminin, déposé par Rothschild Martin Maurel pour le compte de TF1, au prix de 39,47 euros par action, sera ouverte du 19 octobre au 1er novembre inclus. Le retrait obligatoire interviendra le 2 novembre.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 458.428 actions existantes non détenues par lui, représentant 4,74% du capital et 4,78% des droits de vote, et un maximum de 78.000 actions nouvelles susceptibles d'être émises avant la clôture de l'offre.



La cotation des actions sera donc reprise le 19 octobre. Euronext Paris fera connaître, par un avis, les conditions de réalisation de l'offre et le calendrier détaillé. Les frais de négociation dans le cadre de l'offre seront à la charge des vendeurs.



