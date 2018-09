aufeminin : mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Paris, le 7 septembre 2018 - Groupe aufeminin (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM), 1er créateur de communautés, annonce ce jour la publication et la mise à disposition de son rapport financier semestriel (semestre clos le 30 juin) de l'exercice 2018.

Ce rapport comprend notamment les informations suivantes :

- le rapport semestriel d'activité ;

- les comptes semestriels consolidés ;

- le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle.

Lerapportestdisponiblesurlesitedelasociété :

http://corporate.aufeminin.com/investisseurs/documents-financiers.

À propos d'aufeminin Groupe

Créateur de communautés, aufeminin est un groupe média mondial, présent dans plus de 20 pays (en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique latine). Créé en 1999 autour des réponses qu'un média peut apporter aux femmes, le Groupe compte aujourd'hui des marques emblématiques : Aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, EtoileCasting, Netmums, Magnetism, Ykone, Zimbio, StyleBistro, Lonny, ItsRosy, Mabel + Moxie et Livingly Media.

Avec une audience globale de 122,5 millions de visiteurs uniques*, aufeminin Groupe monte en puissance sur toutes les plateformes et renforce sa stratégie de diversification sur les piliers social e-commerce, programmatique, des agences de Brand Publishing et d'influence marketing.

Avec près de 500 collaborateurs, le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 113,5 M€ pour un EBITDA de 21,3 M€. Le Groupe aufeminin, détenu à 94,86% par le Groupe TF1, suite au rachat réalisé auprès d'Axel Springer, ancien actionnaire majoritaire, le 27 avril 2018 et à l'offre publique d'achat simplifiée terminée le 4 juillet 2018. Aufeminin Groupe est coté en bourse au compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM).

Engagé en faveur des droits des femmes, de la diversité et de la liberté d'expression, aufeminin Groupe fédère aujourd'hui de nombreuses communautés dans le monde et s'est imposé comme un acteur de référence dans le social e-commerce, dans le monde des influenceurs digitaux ainsi que dans l'événementiel et les actions favorisant « l'empowerment féminin ». http://corporate.aufeminin.com

*(1) Google Analytics, Groupe aufeminin, sans déduplication, Décembre 2017

À propos du Groupe TF1

Le Groupe TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision en clair en France avec cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI), leur déclinaison digitale MYTF1 et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, UshuaïaTv et Serieclub - détenue à 50 %-). Le Groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus. Le rachat de Newen a pour principal objectif d'accélérer le déploiement de la production et de la distribution au niveau international.

Après Minute Buzz et Studio 71, le Groupe TF1 s'est renforcé dans le digital avec l'acquisition du Groupe AuFeminin en avril 2018, groupe comprenant notamment les marques MyLittle Paris et Marmiton.

Le Groupe TF1 propose une large palette d'activités dans des domaines clés du divertissement et des loisirs avec TF1 Entertainment (production musicale, spectacles, licences, édition et jeux de sociétés), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio et le télé-achat avec Téléshopping. Plus d'informations : groupe-TF1.fr

Contacts

NewCap

Relations investisseurs : Mathilde Bohin / Marc Willaume aufeminin@newcap.eu

Tel : +33 (0)1 44 71 00 13