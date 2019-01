Chiffre d'Affaires du 2ème semestre 2018 : +4%

Chiffre d'Affaires 2018 : +20%

(K€) CA 2017 2018 Variation TOTAL 1er SEMESTRE 6 578 9 219 +40 % TOTAL 2ème SEMESTRE 8 047 8 395 +4 % TOTAL ANNEE 14 625 17 614 +20 %

Activité :

Le Chiffre d'Affaires du second semestre est en croissance de 4% sous l'impulsion d'une activité de Réassort soutenue et le lancement de nouveaux produits importants tant sur l'activité packaging que sur l'activité de traitement de Surface du site MSV.

Sur l'ensemble de l'année la croissance dépasse les 20%, très supérieure à la croissance du Marché.

Ce mouvement est la conséquence d'un repositionnement d'AUGROS COSMETIC PACKAGING dans le top 10 des entreprises de packaging capable de développer des emballages en maitrise d'œuvre, plasturgie plus traitement de surface intégré pour le marché de la cosmétique de Luxe et des Vins et Spiritueux haut de gamme.

Perspectives :

Le carnet de commande d'Augros ce jour, est en hausse de 7,3%, par rapport au 14 janvier 2018.

Les investissements capacitaires et d'automatisation engagés en 2018 et qui seront réalisés au cours du premier semestre nous permettront de continuer d'accompagner la confiance de nos clients en 2019, qui sauf retournement de tendance s'annonce dans notre marché sous des hospices favorables.

Les résultats d'AUGROS seront publiés le 18 février 2019.

L'assemblée générale aura lieu le 17 Mai 2019.

Contacts investisseurs et presse :

Didier BOURGINE

02 33 81 72 00

dbourgine@augros.fr

AUGROS COSMETIC PACKAGING

ZA du Londeau - Rue de l'expansion

CERISE 61000 ALENCON

www.augros.fr

