Augros Cosmetic Packaging : AUGROS COSMETIC PACKAGING - Résultats 2019

Communiqué n° 2

Alençon, le 27 Mars 2020

RESULTATS 2019

Chiffre d'Affaires : 17,3M€ -2 %

Résultat Net Social : 678 K€

Compte de résultats

(En milliers d'Euros) 2019 2018 Chiffre d'affaires 17 264 17 621 Résultat exploitation 486 1 541 Résultat financier (22) (36) Résultat exceptionnel 214 (280) Résultat Net 678 1 225 Marge Brute d'Autofinancement 1 395 1 878

Activité de l'exercice :

L'activité 2019 s'est contractée de 2% après une croissance de 20% en 2018.

Après un recul de 3% sur le S1, le ralentissement du marché mondial sur le T4 n'a pas épargné les produits de luxe et les produits nouveaux pour partie reportés, n'ont pas compensé cette tendance.

Le démarrage efficace de la nouvelle ligne de sputtering (Métallisation sous vide) prévue en juillet n'a été possible qu'à compter d'octobre. Son impact de productivité et de capacité complémentaire en année pleine sera conforme à nos prévisions.

Résultat exploitation :

Le résultat d'exploitation s'élève à 486 K€ (2,8% du CA) contre 1541 K€ pour l'exercice 2018.

La contraction de celui-ci s'explique par :

L'augmentation des investissements financés en crédit-bail pour 360 K€

Les couts de l'apprentissage de la nouvelle ligne de Sputtering UVS

Le cout des manifestations du centenaire d'Augros pour 100 K€

Le ralentissement de l'activité sur le T4 pour environ 250K€

L'intensification des achats d'amélioration de l'efficacité de notre outil de production à l'occasion des maintenances annuelles.

Résultat financier :

Le résultat financier ressort à -22 K€ contre -36 K€ en 2018.

L'écart de réévaluation des actions Augros auto-détenues impacte le résultat de +25K€.

La dette financière d'AUGROS s'établit à 1,99 M€ au 31 décembre 2019 hors CCA contre 2,24 M€ au 31 décembre 2018.

Fin 2019, AUGROS a remboursé par anticipation les dettes bancaires post plan pour 241 K€ sauf le solde de la dette à Didier Bourgine (rachat en substitution de la créance NATIXIS en 2010) qui a été placée sur son compte courant d'associé pour 60K€.

Résultat Exceptionnel :

Le résultat exceptionnel 2019 est un profit de 214 K€ contre un résultat négatif en 2018 de -280K€.

Celui-ci est principalement constitué de reprises de provisions antérieures, sociales et qualités.

Résultat net :

Le résultat net social ressort à 678 K€ en 2019 soit 4% du CA contre 1225 K€ en 2018.

Marge Brute d'Autofinancement :

Celle-ci s'élève à 1395 K€ contre 1878 K€ l'an passé. La MBA est principalement impactée par les investissements financés en crédit-bail sur 2018 et 2019 dont le cout annuel 2019 s'élève à 360K€.

Perspectives :

L'impact du Covid 19 sur les ventes du S1 2020 devrait avoisiner les 20 à 25% comparées à 2019.

Sur le T1 l'impact est faible grâce à une activité maintenue sur nos sites en Mars. A partir de la fin mars avec le confinement, et sur le T2, les usines tourneront en effectifs de production minimum afin de garantir le strict respect des conditions de sécurité sanitaire. Le recours au chômage partiel nous permettra de limiter notre coût structurel sur la période la plus touchée de fin mars à mi-mai. Nous croyions à un rebond à compter de l'été et au final une contraction modérée de notre activité sur l'ensemble de l'année si les lancements de produits nouveaux programmés sur le S2 ne sont pas décalés.

Les mesures gouvernementales en termes d'apports de liquidités via des concours à 0,25% sur 12 mois de nos principales banques, déjà validés, nous permettront de faire face à cette crise sans précédent.

Nous n'avons pas modifié à ce stade notre plan d'investissement 2020 - 2021 dont une nouvelle ligne de laquage automatique qui sera lancée en juillet 2020 si le contexte général ne montre pas d'aggravation et que la reprise de l'activité se profile comme prévue sur le S2.

Enfin, afin d'être en capacité maximale pour faire face au rattrapage des besoins du marché, nous procèderons à des maintenances anticipées pour raccourcir celles du mois d'août au plus strict minimum.

Le plan CCSF sera apuré comme prévu au premier semestre 2020.

L'assemblée générale d'Augros aura lieu le 14 mai à 14H00 dans les bureaux de RSM, 26 Rue Cambacérès 75008 Paris.

Pour toute information ou question concernant cette assemblée, merci de communiquer avec : assemblee.generale@augros.fr

