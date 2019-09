Augros Cosmetic Packaging : RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2019

Communiqué N°4

Alençon, le 20 Septembre 2019

RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2019

CONSOLIDATION du RESULTAT NET : 444 K€ (-17%)



En K Euros

30 Juin 2019



30 Juin 2018

Chiffre d'affaires



Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat Exceptionnel

8 910



405

-32

72

9 219



831

-27

-283

Résultat net 444 521 MBA 738 1 018

Faits caractéristiques du premier semestre 2019 et Activité :

Au premier Semestre de l'Année 2019, centenaire de la société AUGROS, après la forte croissance du premier semestre 2018 (+ 40%), le Chiffre d'Affaires s'est stabilisé avec un repli de 3%.

L'entreprise a profité de ce léger recul pour finaliser d'importants investissements industriels d'une part et un fort dynamisme commercial d'autres parts.

Ainsi, c'est plus de 2,5M€ qui ont été mobilisés pour une nouvelle ligne de métallisation par « Sputtering » en production depuis le mois de septembre.

Cette nouvelle installation nous permettra de réduire nos émissions de COV de près de 80% grâce à l'utilisation de vernis à Hauts Extraits Secs (HES) par rapport à nos autres lignes.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'intensification de notre performance RSE en vue de l'obtention du label ECOVADIS OR.

Par ailleurs, c'est plus de 3,4M€ de produits nouveaux qui ont été enregistrés contre 1,1M€ en 2018 (S1 2019 / S1 2018).

Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires s'élève à 8 910 K€, contre 9 219 K€ au 1er semestre 2018 soit une baisse de 3%. La croissance 2019 par rapport à 2017 s'élève à 35% très supérieure à la croissance du marché.

Résultat d'exploitation :

Le résultat d'exploitation ressort en recul à 405 K€, affecté principalement par l'augmentation significative des frais de personnel.

Résultat financier :

Le résultat financier s'élève à –32 K€, en légère hausse par rapport à celui du 1er semestre 2018, - 27 K€.

Résultat Exceptionnel :

Le résultat exceptionnel ressort à 72 K€ contre -283K€ en 2018 en raison de reprises de provisions sociales et fiscales.

Résultat net :

Le résultat net semestriel 2019 s'élève 444 K€, contre 521 K€ au 30 juin 2018.

Marge Brute d'Autofinancement :

La MBA s'élève à 738 K€ contre 1018 K€ au 30 Juin 2018.

Perspectives pour le second semestre 2019

Le carnet de commande 2019, au 10 Septembre 2019, combinée à la facturation cumulée à fin Aout est en hausse de 5,5%. Le retard du chiffre d'affaires au 30 Juin sera comblé à fin Septembre et nous restons optimistes sur l'activité du 4eme Trimestre. Enfin, la performance économique sauf retournement de tendance devrait s'améliorer sur le second semestre grâce à une activité plus soutenue et une productivité améliorée.

Toutes ces informations et le rapport semestriel complet seront disponibles sur notre site internet www.augros.fr à la rubrique « données financières ».

Contacts investisseurs et presse :

Didier BOURGINE

02 33 81 72 00

AUGROS COSMETIC PACKAGING

ZA du Londeau Rue de l'Expansion Cerisé 61000 Alençon

www.augros.fr

