Augros Cosmetic : hausse de 4% du CA semestriel

15/01/2019 | 07:43

Augros Cosmetic Packaging affiche un chiffre d'affaires du second semestre 2018 en croissance de 4% à 8,4 millions d'euros, sous l'impulsion d'une activité de réassort soutenue et le lancement de nouveaux produits importants.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, la croissance du chiffre d'affaires dépasse les 20% pour atteindre 17,6 millions d'euros, croissance très supérieure à celle du marché. Le carnet de commande d'Augros est à ce jour en hausse de 7,3%, par rapport au 14 janvier 2018.



'Les investissements capacitaires et d'automatisation engagés en 2018 et qui seront réalisés au cours du premier semestre nous permettront de continuer d'accompagner la confiance de nos clients en 2019', affirme la société.



