Comme annoncé début août, Auplata, 1er producteur d’or français coté en Bourse, a annoncé que le "commissioning" (tests et validation de l’usine et de ses systèmes énergétiques) de l’usine de cyanuration de Dieu Merci était sur le point de commencer, sous la supervision de la société d'ingénierie SGS Bateman.Sous l'impulsion de Brexia Gold Plata Peru (BGPP), afin de renforcer les équipes dans cette phase critique et dans une logique de consolidation et de standardisation des processus, du personnel spécialisé intègre progressivement les équipes d'Auplata pour accompagner la phase finale, et de nouveaux postes techniques sont créés.