AUPLATA : le changement de contrôle au profit de Brexia International sera voté le mois prochain

Les actionnaires d'Auplata seront réunis en assemblée générale mixte le 19 novembre 2018 afin notamment de statuer sur la prise du contrôle du groupe minier par Brexia International, une société administrée par l'un des principaux fonds d'investissement d'Amérique Latine, Tribeca Asset Management. Ce projet a but la fusion entre Auplata et la société minière péruvienne Brexia Gold Plata Peru (BGPP), contrôlée par Brexia Internationnal.BGPP explore et exploite des gisements polymétalliques (zinc, plomb, argent, or et cuivre) dans l'une des ceintures minières les plus prolifiques d'Amérique du Sud (Antapaccay, Constancia, Las Bambas), à partir d'un portefeuille minier d'une superficie de près de 200 kilomètres carrés.Sa production, sur le site de la mine El Santo, lui confère un flux de trésorerie robuste.Fort de sa gestion, BGPP dégage des marges bénéficiaires (avec des revenus supérieurs à 2 millions d'euros mensuels) lui permettant d'assurer seule le financement de toutes ses activités.Le programme d'exploration a permis un renouvellement des ressources et l'augmentation des réserves en cours de certification NI 43-101 - Standard canadien – CIM. Ce rapprochement permettra à Auplata de bénéficier de l'expérience des experts de BGPP pour commencer la production dans des conditions optimales."Cette opération au terme de laquelle Brexia International prendrait le contrôle d'Auplata donnerait lieu à la combinaison d'une part de l'expertise technique de BGPP d'un point de vue géologique en reprenant les activités d'exploration interrompues chez Auplata depuis bientôt 10 ans qui permettront de mettre à jour des gisements de classe mondiale et ainsi convertir Auplata en une " junior minière " de référence et d'autre part de l'expérience technique de BGPP en matière d'exploitation pour accompagner la mise en route de l'usine de cyanuration, la maîtrise métallurgique et les activités d'extraction minière", a commenté Luc Gérard, le fondateur et dirigeant de Tribeca.