Auplata : Fin des opérations d'assemblage de l'usine de de traitement par cyanuration de Dieu Merci d'Auplata - Entrée en phase de tests

Communiqué de presse

7 août 2018

Fin des opérations d'assemblage de l'usine de de traitement par cyanuration de Dieu Merci d'Auplata

Entrée en phase de tests

Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d'or français coté en Bourse, a le plaisir d'annoncer que l'usine de traitement par cyanuration de Dieu Merci, livrée sous forme de modules en provenance d'Afrique du Sud, a été intégralement assemblée à la date du 3 août 2018. Désormais, et tout au long des mois d'août et de septembre, les équipes vont procéder aux différents branchements électriques et hydrauliques. Durant cette période, l'usine entrera également dans une phase de tests en eaux libres qui conduiront à la validation de l'étanchéité des circuits de l'unité de traitement et au « commissionning », dont la supervision est contractuellement confiée à la société d'ingénierie SGS Bateman.

Cette phase de mise en route marquera le début de la production d'or avec une montée en cadence tout au long du 4ème trimestre 2018 pour atteindre les capacités nominales.

Située sur le site des concessions de Dieu Merci, cette unité de traitement aurifère par cyanuration devrait permettre le traitement de 300 tonnes de minerai par jour et démarrera par l'exploitation des bassins de résidus de minerai (« tailings »).

