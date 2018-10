Auplata : a décidé de réduire le capital social

02/10/2018 | 08:16

Le Conseil d'administration, conformément à l'autorisation qui lui a été donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2018 aux termes de la 3ème résolution, a décidé de réduire le capital social d'un montant de 34 651 755,42 E pour ramener le montant du capital social de 80 854 095,98 E à 46 202 340,56 E.



Cette réduction de capital est réalisée par imputation des pertes constatées dans les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dûment approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2018 et par imputation des pertes de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2018, par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action de quatorze centimes (0,14) d'euro à huit centimes (0,08) d'euro.



Le capital social est désormais fixé à un montant nominal de 46 202 340,56 E et reste divisé en 577 529 257 actions dont le nominal est désormais de 0,08 E chacune.



