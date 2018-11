Auplata : dérogation de l'AMF à l'obligation d'OPA

28/11/2018 | 07:58

Le producteur d'or basé en Guyane Française Auplata annonce que l'AMF a octroyé ce mardi, à Brexia International, une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'achat portant sur les actions Auplata.



A la suite de cette dérogation, il reste à obtenir la non-opposition du ministre chargé des mines au changement de contrôle d'Auplata au plus tard le 11 février 2019 pour que le projet de rapprochement entre Auplata et BGPP soit finalisé.



Pour rappel, ce rapprochement a été validé par une majorité d'actionnaires d'Auplata. 'Jusqu'à la réalisation de la seconde condition suspensive les deux entités (BGPP et Auplata) continueront à fonctionner de manière autonome', précise le PDG Gerard Nyafe.



