Auplata (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAUP), publie les résultats annuels 2018 de sa filiale péruvienne, BGPP, détenue à 100% depuis le 25 février 2019. Pour rappel, le rapprochement entre BGPP et Auplata a été réalisé en février 2019, postérieurement à la clôture des comptes annuels de l'exercice 2018 d'Auplata.

Évolution des cours des métaux

En 2018, les cours des métaux précieux et non-précieux ont diminué suite à une baisse de la demande mondiale1. Pour l'année en cours, le premier semestre laisse envisager une confirmation de tendance.

Production de concentrés

L'usine « Ana María » de BGPP a transformé durant l'exercice 2018, 109 017 tonnes de minerai. Ce qui représente une augmentation de 63% par rapport à 2017 (67 005 tonnes). L‘opération de l'usine a permis d'optimiser la production des concentrés, + 67% pour le concentré de Zinc et +56% pour le concentré de Plomb.

Qualité des concentrés

A la suite à d'une très bonne année 2017, la concentration d'or et d'argent contenue dans la veine métallique exploitée jusque-là a diminué ce qui explique la baisse de la qualité des concentrés en 2018. De nouveaux filons sont exploités en 2019 afin d'augmenter la qualité.

Chiffre d'affaires

Malgré la diminution du cours des métaux, le chiffre d'affaires 2018 de BGPP s'établit à 20,7 M€2, en progression de +49% par rapport à 2017 :

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation 2018 s'est établi à 5,8 M€3, en hausse de +133% par rapport à 2017 :

Résultats 2018 d'Auplata, de BGPP et de CMT

Chiffre d'affaires Résultat d'exploitation4 Auplata € 1 284 K € - 18 217 K BGPP € 20 698 K € 5 799 K CMT5 € 46 891 K € 21 715 K

Luc Gerard, Président - Directeur général d'Auplata, déclare :

« Le rapprochement entre Auplata, BGPP et CMT, effective depuis le 25 février 2019, combiné avec la mise en route de l'usine de lixiviation de Dieu Merci au cours du mois de juin, donne au groupe une robustesse financière et une diversification d'actifs miniers polymétalliques qui nous permettront de réaliser notre ambition de devenir un acteur clé de l'approvisionnement en métaux stratégiques pour accompagner la transition énergétique et numérique. »

Auplata en bref

Auplata, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. Auplata est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. Auplata mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

1 https://www.lme.com - Taux de change moyen USD/EUR 1,14

2 Taux de change moyen USD/EUR 1,14

3 Les comptes annuels de BGPP, actuellement en cours d'audit, seront publiés prochainement sur le site internet d'Auplata.

4 Les retraitements comptables nécessaires apparaitront dans les comptes consolidés au 30 juin 2019.

5 CMT est indirectement détenu par Auplata à hauteur de 18,52%

