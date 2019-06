Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) réalise un point d'avancement de ses opérations au 12 juin 2019.

GUYANE FRANÇAISE

Exploration

DIEU MERCI – L'équipe géologique continue d'inspecter d'autres bassins de rejets (« taillings ») de la concession afin d'évaluer leur concentration en or. L'objectif étant de mieux connaitre le minerai qui sera transformé par l'usine de lixiviation afin de mieux contrôler le taux de récupération de l'or.

YAOU – Dans le cadre de l'actualisation de l'estimé de ressources NI 43-101, 1 120 m de carottes ont été analysées par le laboratoire FILAB au mois de mai.

Opérations

DIEU MERCI – L'unité d'élution est en fin d'assemblage. Les travaux d'aménagement des voiries et réseau d'évacuation des eaux sont en cours de finition.

L'équipe d'Auplata est mobilisée afin de régler les derniers détails en vue de la visite prochaine d'inspection de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) prévue au mois de juin.

ELYSÉE – Les conditions climatiques actuelles ne permettent pas d'emprunter les pistes permettant l'acheminement de l'usine gravimétrique vers Dieu Merci. Certains ponts devront être réparés. Une amélioration des conditions climatiques est attendue dans les prochaines semaines.

Finance, administration et ressources humaines

DIEU MERCI – Les exercices de sauvetage sur site ont été réalisés avec succès.

Réhabilitation, environnement, social et communautés

Cette année, Auplata sera de nouveau partenaire du RMB pour la Saint Elie Auplata Gold Race, compétition de VTT en pleine nature sur le territoire de nos concessions.

Bien que la pluie contraigne les opérations de réhabilitation, les travaux de replantation se poursuivent.

PÉROU

Exploration

EL SANTO – Des forages sont en cours à l'intérieur de la mine dans le but d'évaluer la veine « Yuliana » située au Sud-Ouest, ceux-ci pourraient voir augmenter les ressources.

Opérations

EL SANTO – Des comités ont été organisés au sein de l'entreprise afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'opération.

La préparation de la veine “El Diablo” (une des veines ayant la plus forte concentration en or) se poursuit au Nord Est et au Sud Ouest.

Finance, administration et ressources humaines

Dans une optique d'efficacité, il est envisagé de déplacer le campement de la mine d'El Santo vers le village de Caylloma. Des études de faisabilité sont en cours.

Un exercice de simulation en cas de séisme a été effectué afin de préparer les équipes à ce type d'évènement.



Permis et licences

L'autorité environnementale a approuvé le cahier des charges de l'étude d'impact sur l'environnement.









