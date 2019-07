Auplata Mining Group – AMG (nouvelle dénomination sociale de la société) publie les résultats du vote des actionnaires à l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue à Paris le 26 juin 2019.

Toutes les résolutions ont été adoptées selon les recommandations du Conseil d'administration.

210 806 757 actions ont été enregistrées sur un total de 274 208 499 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 76,88 % pour l'ensemble des résolutions.

Le résultat du scrutin par résolution sera disponible prochainement sur le site internet de la société.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

Les comptes annuels sociaux 2018 et les comptes annuels consolidés 2018 (1 ère et 2 ème résolutions) ;

et 2 résolutions) ; La nomination de Monsieur Juan Carlos Rodriguez et de Monsieur Fernando Jaramillo en qualité de nouveaux administrateurs (6 ème et 7 ème résolutions) ;

et 7 résolutions) ; La nomination des cabinets Deloitte & Associés et de BEAS respectivement en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire et suppléant (8 ème résolution) ;

résolution) ; Le programme de rachat d'actions (9 ème résolution) ;

résolution) ; La non dissolution anticipée malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et la reconstitution des capitaux propres (10 ème et 14 ème résolutions) ;

et 14 résolutions) ; Une réduction de capital pour cause de pertes d'un montant de 27 420 849,90 € par voie de réduction de la valeur nominale de 0,8 € à 0,7 €, faisant passer le capital social à 191 945 949,30 € divisé en 274 208 499 actions de 0,7 € de valeur nominale (12 ème et 13 ème résolutions) ;

et 13 résolutions) ; Le changement de dénomination sociale de la société qui est désormais AUPLATA MINING GROUP (AMG) (15 ème résolution), ainsi que le changement du logo ;

résolution), ainsi que le changement du logo ; La délégation au Conseil d'administration pour une durée de 12 mois de la faculté de pouvoir procéder au regroupement des actions de la société par attribution d'une action nouvelle d'une valeur nominale de 7 euros contre 10 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,7 € (16 ème résolution) ;

résolution) ; L'autorisation d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions (17ème résolution).

Le Conseil d'administration est désormais composé des membres suivants :

Monsieur Luc Gerard, Président Directeur Général

La société Brexia International SA, représentée par Monsieur José Maria Aragone

Monsieur Miguel de Pombo Espeche

Monsieur Alex Van Hoeken, indépendant

Monsieur Paul-Emmanuel de Becker Remy, indépendant

Monsieur Juan Carlos Rodriguez

Monsieur Fernando Jaramillo

Dans le cadre de l'émission des obligations ISIN FR0011945955 par la S.A. AUPLATA prévoyant un remboursement de 8 473 obligations, chacune adjointe d'un coupon, pour le 26 juin 2019, Auplata souhaite confirmer qu'elle respectera ses engagements à l'égard de tous les obligataires concernés et qu'elle remboursera, outre le principal, les intérêts courus entre le 26 juin 2019 et la date effective du remboursement du prêt.

Auplata Mining Group en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com.

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@auplata.fr +33 (0)1 53 67 36 74

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59218-auplata-cp-05072019.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews