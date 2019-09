Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) fait état des indicateurs d'activité semestrielle 2019 de sa filiale marocaine, la Compagnie Minière de Touissit (CMT) dont elle détient une participation indirecte de 18,52% du capital.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 de CMT s'est établi à 23,1 M€1, en recul de -12%2 par rapport au 1er semestre 2018 en raison de la forte baisse des cours des métaux de base : - 20% pour le plomb et - 16% pour le zinc. La production des concentrés a cependant augmenté de +3% en raison d'un climat social plus serein ayant permis une activité normale de l'exploitation.

Investissements

Les investissements se sont élevés à 2,4 M€ au 1er semestre 2019, en repli de -38% par rapport au 1er semestre 2018 qui avait été marqué par l'acquisition d'une machine d'extraction pour les besoins du projet de développement. Les travaux de construction du nouveau puit sur le site principal d'exploitation de d'Ighrem Aoussar de la mine de Tighza se sont poursuivis au 1er semestre 2019.

Endettement

L'endettement s'élevait à 16,5 M€ à fin juin 2019, en diminution de -9% par rapport au 30 juin 2018 du fait du remboursement des premières échéances de l'emprunt auprès de la BERD (Banque Européenne de Reconstruction et de Développement).

Dividendes

Pour rappel, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la CMT a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018, ainsi que l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises, dont la distribution d'un dividende de 15,67 €3 par action. L'ensemble des dividendes distribués s'élève à 26,35 M€.

Auplata Mining Group en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com.

1 Les chiffres en euros sont convertis au taux moyen EUR/MAD du semestre considéré. S1 2018 : 11,0631 | S1 2019 : 10,8464

2 Les variations sont calculées sur les montants convertis en euros.

3 170 MAD par action

