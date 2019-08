Auplata Mining Group : Augmentation de 52% des ressources minérales de la mine de Dieu Merci

ERRATUM : dans le communiqué de presse diffusé le 27 août 2019, l'augmentation des ressources minérales de la mine de Dieu Merci est de +52% et non de +34% comme indiqué par erreur.

Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) annonce une augmentation significative des ressources provenant des bassins de rejets et la découverte d'extensions possiblement minéralisées à Dieu Merci. Ces travaux démontrent le potentiel d'exploitation à long terme de la mine de Dieu Merci.

AMG a le plaisir d'annoncer une mise à jour des ressources minérales de sa mine de Dieu Merci à Saint-Élie, permettant de renforcer le potentiel d'exploitation à long terme de cette mine à ciel ouvert.

Suite à l'analyse des travaux d'exploration réalisés d'avril à juillet 2019, les ressources minérales de la mine de Dieu Merci ont été réévaluées. Ces travaux ont principalement porté sur les extensions des bassins B1 et B2, des nouveaux bassins CW et CE (une extension de l'ancien bassin B3), du bassin de Kérouani (abrégé BK) et d'une nouvelle zone de résidus (T3).

Ces analyses ont été effectuées par l'équipe des géologues d'AMG, basés en Guyane française et au Pérou, en reprenant l'analyse de la dernière campagne de forages de 2016, en vérifiant le contrôle de qualité des données (QAQC) ainsi que par la validation de l'estimation des ressources réalisée par la société Melabar.

Les ressources minérales mesurées ("measured") et indiquées ("indicated") ont augmenté de 52%, passant de 29 572 onces d'or à 1,80 g/t à 45 000 onces d'or à 1,87 g/t.

Une nouvelle campagne de forage à la tarière profonde débutera au mois de septembre 2019 afin d'accroître les ressources mesurées et indiquées des bassins CW, B1 et B2.

L'augmentation significative des ressources ne prend pas en comptes le fait que certains bassins ont été estimés avec des forage limités dans certaines zones qui peuvent ne pas représenter la totalité du potentiel des bassins.

Par ailleurs, une campagne de forage RC (Reverse Circulation – par circulation inverse) historique, datant de 2010 et localisée dans le secteur Virgile-Est, a été revue au début du mois d'août 2019.

Dans le passé, les zones à hautes teneurs en surface (saprolite) ont été extraites par Auplata avec de petites fosses à ciel ouvert, comme illustré aux figures 1 et 2.

Cette revue montre que des intersections prometteuses de minerai primaire restent ouvertes du côté ouest de la zone. Les travaux d'exploration futurs porteront sur cette cible, comme le montrent les figures 3 et 4.

Fig. 1 Vue vers le nord-est de la zone étudiée avec en rouge les teneurs supérieures à 0,5 g / t Au.

Fig. 2 Zoom dans les petites fosses à ciel ouvert avec différentes intersections allant jusqu'à 10 g / t

Fig. 3 Les structures en pente douce sont ouvertes vers l'ouest.

Fig. 4 Vue d'ensemble du secteur Virgile-Est montrant la "direction" de la minéralisation.

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. Auplata est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

