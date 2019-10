Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) réalise un point d'avancement de ses opérations à ce jour.

PÉROU

Opérations

Durant la première quinzaine du mois d'octobre, 4 784 tonnes de minerai ont été extraites de la mine de El Santo contre un budget prévisionnel de 4 620 tonnes. L'extraction minière est en phase avec les prévisions.

Une fois le minerai extrait, il est stocké puis transformé dans l'usine Ana María afin de produire les concentrés de plomb et de zinc.

Exploration

Un audit interne de contrôle qualité interne (QAQC) de la mine d'El Santo a été réalisé à travers 10 rainurages comprenant trois échantillons de contrôle dont deux duplicatas et un « blanc » (stérile). Les résultats de cet audit sont pleinement satisfaisants.

À l'heure actuelle, les travaux d'exploration consistent en une réinterprétation des sections longitudinales 24W – permis Sandra 105 ainsi qu'une une révision (re logging) des forages de 2018 du même permis.

La réinterprétation de la section 24W, avec une orientation N14ºW de plus ou moins 2 250 mètres de longueur linéaire, a permis de mettre à jour des structures dextres normales régionales NE-SO (San Cristobal et Animas) avec un pendage vers le sud. Cette structure est fortement impactée par la "caldera" (ancienne chambre volcanique) de Caylloma au sud-ouest et la Caldera de Chonta au nord-est.

Plusieurs lithologies ont été identifiées :

Domo Riolítico – Riodacítico:

Volcánicos Andesíticos (And-Ta)

Ortocuarcitas y Lutitas de la Fm. Hualhuani

Falla Fuerte

Veta El Diablo

Otros Sistemas

Veta Shey

Veta Gianina

Veta El Santo

L'identification précise des lithologies et des structures permet de mieux comprendre la stratigraphie actuelle ainsi que les structures géologiques qui la contrôlent. L'objectif est de connaître le potentiel au travers du forage au diamant (DDH – Diamond Drill Hole). La mise à jour de ces données améliore le modèle géologique qui constitue un support essentiel pour les découvertes futures.

GUYANE FRANÇAISE

Opérations

Suite à l'installation du four à induction sur le site de Dieu Merci, la "réception technique" a été concluante. Il permettra de chauffer le précipité aurifère obtenu consécutivement à l'électrolyse, afin qu'il atteigne une température de fusion supérieure à 1 000° C permettant la production des lingots d'or.

Exploration

La cartographie et la préparation des tranchées d'exploration de la partie oxydée du gisement se sont concentrées sur la limite ouest de la concession Dieu Merci.

Les deux objectifs principaux sont, d'une part, d'intersecter la structure minéralisée identifiée lors de la campagne d'exploration 2014-2015, et, d'autre part, de tester deux axes résistifs mis en évidence en 2019 suite à l'interprétation géophysique du consultant canadien BMA.

1 mètre à 20.66 g/t ; 1mètre à 15.94 g/t ;

1 mètre à 5.29 g/t ;

1 mètre à 33.46 g/t Au

Des veines de quartz avec des « fantômes » (boxwork) de pyrite ont été observées.

Réhabilitation, environnement, social et communautés

Une visite des élèves de 5ème du collège Sainte-Thérèse de Rémire-Montjoly a été organisé dans le cadre du projet « Plateau des Guyanes » en partenariat avec la Mairie de Saint-Elie. Cette initiative du collège permet aux jeunes guyanais de découvrir sur site le fonctionnement et les enjeux d'une mine aurifère et d'y mener une étude comparative avec celle déjà visitée au Suriname.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 – code mnémonique : ALAMG – Classification ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

