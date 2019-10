Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) réalise un point d'avancement de ses opérations à ce jour.

PÉROU

Opérations

Afin d'améliorer la qualité du concentré de zinc, un convoyeur hélicoïdal a été mis en place permettant de sécher et ainsi de diminuer le taux d'humidité du concentré de 11,5% à 8,5%. Cette diminution a permis d'augmenter la quantité effective de concentré transportée par camion et ainsi d'optimiser les coûts logistiques.

Au 30 septembre 2019, la production de concentré dépasse les prévisions budgétaires :

4 558 tonnes de concentré de plomb (+8% par rapport au budget)

8 351 tonnes de concentré de zinc (+4% par rapport au budget)

Parallèlement, à la suite de négociations avec le fournisseur d'énergie de l'usine Ana María, BGPP est parvenue à un accord représentant une économie de 144 KUSD sur 12 mois.

Finance, administration et ressources humaines

Afin de veiller avec précision au suivi des opérations, une politique d'indicateurs de performance a été mise en place pour permettre à l'équipe managériale de réagir plus efficacement. Ces indicateurs regroupent les opérations de la mine d'El Santo, la partie logistique ainsi que la ligne de production de l'usine Ana María.

Au 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires de BGPP s'élève à 14,6 MUSD, soit une diminution de -7,5% par rapport aux prévisions budgétaires. Ce décalage s'explique, entre autres, par la baisse du cours du zinc.

Le mois de septembre reste cependant le plus significatif de l'année en cours, BGPP ayant réalisé un chiffre d'affaires de 2,076 MUSD, confirmant une tendance à la hausse pour le 3ème trimestre d'approximativement 10% au-delà du budget.

Le plan de développement 2020 et le budget prévisionnel sont en cours d'élaboration.

Communautés

Une campagne de sensibilisation pour la protection de l'environnement a été mise en place : "Dona una tapita, destapa una sonrisa" ("Donne un bouchon et reçois un sourire"), consistant à collecter des bouchons en plastique. Le recyclage des bouchons permet de financer le traitement des enfants atteints d'une maladie génétique rare, l'épidermolyse bulleuse, responsable de l'apparition de plaies et d'ampoules sur la peau.

GUYANE FRANÇAISE

Exploration

DIEU MERCI – La campagne 2019 de forage par tarière (Auger) visant à qualifier et quantifier les bassins de rejets de Dieu Merci est terminée. Elle s'est traduite par des forages intercalaires (infill drilling) et des extensions sur des bassins peu accessibles lors de la première campagne ayant eu lieu en 2016.

Les résultats d'analyse de la teneur en or de ces forages concernent des échantillons du bassin CE. Leur étude confirme une teneur moyenne élevée pour ce bassin, conduisant à une augmentation significative de la ressource estimée. En particulier, une teneur moyenne en or de 3,97 g/t a été confirmée pour l'intégralité de l'enveloppe forée, avec notamment 12,7 m à 3,76 g/t pour le forage ACE-19-06 et 8,0 m à 6,22 g/t pour le forage ACE-19-02.

Les résultats d'analyse pour les bassins CW et B1 Sud sont en cours.

Opérations

DIEU MERCI – Démarrage du suivi environnemental à Dieu Merci. Les analyses sont réalisées in situ au sein du nouveau laboratoire de l'usine, par des techniciens spécialisés salariés d'AMG, formés à l'Université Antilles Guyane.

Finance, administration et ressources humaines

AMG compte désormais 64 salariés permanents en Guyane française. L'équipe de Dieu Merci est opérationnelle et a reçu l'ensemble des formations nécessaires, y compris celles en matière de sécurité, au démarrage de l'exploitation.

Réhabilitation, environnement, social et communautés

Le site de Dieu Merci a accueilli les 1 000 premiers plants de sa pépinière permanente, laquelle devrait abriter à terme 60 000 plants. Dans le cadre de la collaboration qu'AMG souhaite nouer avec la mairie de Saint-Élie (situé à 10 km de l'usine de Dieu Merci), et à l'occasion de la mise en place de cet outil dédié aux travaux de reforestation du groupe AMG, un partenariat de soutien sera prochainement signé avec la commune pour appuyer un projet pédagogique de la nouvelle école municipale "José Adelson" qui a été inaugurée le 27 septembre 2019. Il n'y avait plus d'école à Saint-Élie depuis 1999.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

