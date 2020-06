Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) a le plaisir de communiquer un nouveau point d'avancement de ses opérations au 8 juin 2020.

CORONAVIRUS

En Guyane française, conformément aux préconisations des autorités, le « plan COVID-19 » d'AMG est opérationnel. Une série de mesures ont été mise en place afin de garantir la sécurité des salariés et des prestataires.

La Guyane est entrée dans la phase 2 du déconfinement. A ce jour, une quatorzaine pour toute personne arrivant en Guyane Française est maintenue.

Au Pérou, en accord avec les protocoles mis en place par les autorités, les salariés comme les prestataires de services sont soumis régulièrement à des prises de température. Des travaux de désinfection des engins et des bus sont organisés le plus fréquemment possible afin de limiter la contagion.

L'état d'urgence sanitaire en vigueur a été prolongé par le Président péruvien jusqu'au 7 septembre 2020.

AMG GUYANE

Opérations

Dans le cadre de la préparation du redémarrage de l'usine de Dieu Merci, des tests d'optimisation ont été réalisés.

L'unité d'élution a également fait l'objet de test de performance afin d'augmenter la désorption de l'or dans le charbon actif.

Exploration

Des travaux d'implantation des points de mesure de la campagne géophysique IP-Mag ont été effectués au cours du mois de mai.

AMG PERU

Opérations

Les équipes minières ont poursuivi les opérations d'avancement de la rampe dans la mine d'El Santo atteignant le niveau -185 m. La veine El Angel, dont la continuité en profondeur avait été confirmée par les forages de 2019, a finalement été atteinte par la rampe en vue de l'extraction à venir.

Après la mise en service en 2019 du convoyeur hélicoïdal permettant de sécher les concentrés et ainsi de diminuer leur taux d'humidité, un système de chauffage complémentaire a été installé au niveau du filtre. L'objectif est de diminuer au maximum l'humidité des concentrés permettant ainsi d'augmenter la quantité effective de concentré transportée par camion et donc optimiser les coûts logistiques.

A la suite de l'acquisition de nouveaux perforateurs à air comprimé, les tests effectués après leur mise en place ont été concluants. Ces perforateurs permettront de progresser dans le tunnel de manière plus efficace.

Au fur et à mesure que l'opération progresse et que le minerai est extrait, la rampe de la mine avance également. Conformément aux normes applicables et afin de renforcer la sécurité de l'ensemble des équipes, et conformément aux normes applicables une extension du système de ventilation a été réalisée. A cet effet, les équipes ont prolongé la canalisation d'aération.

Exploration

L'équipe de géologie continue de travailler sur les modélisations et les protocoles géologiques ainsi que sur la reprise de l'exploration de la mine Suyckutambo (Au-Ag-Pb-Zn).

Réhabilitation, environnement et communautés

Des ateliers de prévention ont été organisés avec les communautés voisines des opérations afin de les sensibiliser sur les risques du COVID-19 ainsi que sur les précautions à adopter pour limiter la contagion. A cet effet, des kits de protection ont été distribués (gants chirurgicaux, masques etc.)

Conformément à ses engagements et afin de limiter la propagation de poussière chez les communautés voisines aux différents sites, les équipes ont poursuivi les opérations d'épandage d'eau de pluie sur les voies d'accès aux sites.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 – code mnémonique : ALAMG – Classification ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@auplata.fr +33 (0)1 53 67 36 74

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mWpwZZpqZm6WlWtvY5ppZmZsl5pmxGbJlmXLx2FqY5iaap5pmZhimJ2dZm9knG1s

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63786-amg-cp-08062020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews