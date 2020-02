Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) a le plaisir d'annoncer l'acquisition du solde des parts du fonds luxembourgeois Osead encore non détenus, lui permettant de porter à 100,00% sa participation au capital du fonds. Cette opération permet à AMG de contrôler indirectement, par l'intermédiaire de la société Osead Maroc Mining, 37,04% du capital et des droits de vote de la Compagnie Minière de Touissit SA (CMT), cotée à la Bourse de Casablanca au Maroc, 1er producteur de plomb et d'argent du pays.

Cette opération est réalisée via une avance en compte courant à deux ans de San Antonio Securities LLC, actionnaire à hauteur de 19,61% d'AMG. Les principales modalités de l'opération et de son financement sont détaillées dans une annexe sur les éléments juridiques de l'opération, consultable sur le site Auplata, espace Investisseurs, rubrique Documents (cliquez ici).

Suite à cette opération, la gouvernance de CMT évolue comptant désormais un Conseil d'administration renforcé constitué de (i) Monsieur Luc Gerard Nyafe, qui assumera les fonctions de Président - Directeur général en lieu et place de Monsieur Mohamed Lazaar nommé Directeur général délégué, (ii) AMG, représentée par Monsieur Juan Carlos Rodriguez Charry en qualité de représentant permanent et membre du Conseil d'administration d'AMG, et (iii) Monsieur German Chaparro, en tant qu'administrateur indépendant.

Luc Gerard Nyafe, Président - Directeur général d'AMG et de CMT déclare : « Nous sommes heureux de compléter cette acquisition stratégique pour le groupe AMG qui nous permettra de combiner les compétences reconnues de l'équipe de direction de CMT au potentiel important de nos actifs miniers en Guyane et au Pérou. CMT est une entreprise qui du fait de ses performances financières années après années, la qualité de sa gestion, la sophistication de ses opérations minières et l'approche responsable adoptée pour assurer la durabilité sociale et environnementale de ses opérations, suscite mon admiration. Cette acquisition permettra à CMT d'exporter ses compétences et de développer des actifs miniers attractifs, et à AMG de profiter du savoir-faire et des capacités démontrées de CMT qui se trouve à un stade de maturité plus avancé. Je suis convaincu que cette opération sera bénéfique pour les actionnaires de CMT comme pour ceux d'AMG. »

Mohamed Lazaar, Directeur général délégué de CMT, commente : « Je prends acte de l'acquisition indirecte par AMG de 100% des actions d'Osead Maroc Mining (OMM) et donc de 37,04% que cette société détient dans le capital de CMT. Je cède volontiers ma place de Président - Directeur général à Luc Gerard Nyafe et me concentrerai dorénavant sur l'activité opérationnelle et nationale de CMT en qualité de Directeur général délégué, laissant à Luc Gerard Nyafe le soin de s'investir personnellement dans la stratégie internationale de développement du groupe minier AMG. Mes équipes et moi-même lui apporterons, naturellement, tout notre soutien et toute notre expertise.

La Compagnie Minière de Touissit - CMT

Par cette opération, AMG renforce fortement sa participation dans l'un des principaux producteurs d'argent et de plomb. La mine de Tighza, qui est en production depuis de nombreuses années, ainsi que ses réserves minières lui permettent d'envisager une exploitation pour les 15 prochaines années. AMG pourra dorénavant pleinement compter sur l'expertise des équipes de CMT qui permettront à AMG Guyane et AMG Pérou d'augmenter leur productivité et de réussir à générer des volumes de production plus significatifs.

CMT est reconnu pour son professionnalisme et son sérieux, comme en témoignent ses résultats financiers en augmentation chaque année. Le chiffre d'affaires cumulé à l'issue du 3ème trimestre 2019 s'est établi à 35 M€, en progression de +13% par rapport à la même période en 2018 (lire le communiqué de presse du 2 décembre 2019).

De la même manière, les dividendes distribués par CMT ont augmenté en 2018 de +59% par rapport à 2017, passant de 16,7 M€ à 26,5 M€. Au 25 février 2020, la valorisation boursière de CMT sur le marché de Casablanca s'élevait à plus de 275 M€[1].

TIGHZA : Le centre minier de Tighza est situé dans la région administrative de Meknès – Tafilalet, au Moyen Atlas, à 5 km de la ville de M'rirt (90 km au sud de Meknès). L'exploitation occupe le centre d'une zone de hautes collines culminant à 1 494 m au Jbel Aouam, est comprise entre les plateaux de M'rirt au Sud Est et de Tanadra à l'ouest.

Géologiquement, le centre minier est situé dans la partie nord orientale du Maroc hercynien. Il s'intègre dans l'évolution des évènements magmatiques et hydrothermaux de la partie nord de la Meseta marocaine et se caractérise par quatre pointements granitiques et des minéralisations polymétalliques Pb/Zn/Ag/Au/W :

Le plomb, le zinc et l'argent, sous forme de filons hectométriques, de galène et blende argentifères ;

L'or, filonien ou dans des skarns, lié au quartz et à des sulfures ;

Le tungstène stratoïde et filonien, sous forme de scheelite et wolframite.

La mine de Tighza est souterraine et exploite 3 principaux filons : Signal, Ighrem Aoussar et Sidi Ahmed.

Chacun des trois sièges d'exploitation a comme infrastructure principale deux puits, un pour l'extraction et l'autre de service. Ces puits atteignent des profondeurs de plus de 750 mètres.

L'exploitation du site de Tighza utilise actuellement trois méthodes d'exploitation, en fonction de la morphologie du gisement et de ses caractéristiques géotechniques (tenue des terrains, approfondissement des minéralisations, largeur des minéralisations, richesse des minéralisations, présence d'eau, etc.).

Le cycle de l'exploitation au niveau de la mine de Tighza peut s'illustrer comme suit :

Production fond à Extraction à Traitement.

Les teneurs géologiques moyennes à fin décembre 2017 sont de 7,54% pour le plomb, 1,06% pour le zinc et 147 gr/t pour l'argent. Les travaux de recherche menés en parallèle de l'exploitation sont destinés à reconstituer les réserves, à préparer la mine et par conséquent, prolonger la durée de vie du site minier. Ceux-ci ont permis, sur les dernières années, de reconstituer les réserves au-delà des tonnages exploités. Les travaux de recherche consistent principalement en :

Des travaux de géophysique et de géochimie à partir de la surface ;

Des sondages à partir de la surface ou du fond de la mine ;

Des travaux miniers (galeries, puits et cheminées).

TOUISSIT : CMT est présent sur le site de Touissit où elle possède 8 concessions et 2 permis de recherche.

BOULLEMANE / ITZER : CMT possède 5 permis de recherche à Boullemane et 1 à Itzer.

TOUNFIT / AGUELMOUS : CMT possède 6 permis miniers et 6 permis de recherche à Tounfit et 1 à Anguelmous.

MIDELT : Les filons de la Hautes Moulouya se situent dans la province de Midelt. Depuis 2011, un programme de recherche comportant des travaux topo-géologiques, d'échantillonnage et des campagnes de sondages carottés ont été réalisés sur ce domaine. Pas moins de 9 000 mètres de sondages carottés ont été réalisés à ce jour. Les résultats sont encourageants et ont permis de mettre en évidence des ressources potentielles d'environ 1 500 000 tonnes à une teneur de 4% pour le plomb. La société MINREX, filiale de CMT, a été créée pour prendre en charge le développement de ce projet.

TABAROUCHT : Le domaine minier de Tabaroucht situé à 50 km au sud-est de la ville de Beni Mellal, comporte une minéralisation cuprifère encaissée dans une couche affectant les grès crétacés et la base des calcaires du Dogger. Cette couche montre une dimension de 250 x 250 m sur une puissance de 12 m, légèrement pentée vers le nord et affleurante à certains endroits. Les minéralisations cuprifères sont à 70% oxydées. CMT a réalisé plusieurs travaux de recherche préliminaires sur ces minéralisations (sondages, petits puits, deux galeries). Ces travaux ont permis d'estimer les réserves / ressources de ce domaine qui s'élèvent potentiellement à plus de 2 millions de tonnes de minerai avec une teneur en cuivre de 1,4%. Les essais de traitement de ce minerai sont en cours de réalisation.

MARRAKESH : CMT possède 1 concession et 3 permis de recherche à Marrakech.

AGADIR : CMT possède 4 permis de recherche à Jbel Seroua, 1 permis de recherche à Biougra, 2 permis de recherche à Toundout et 2 permis de recherche à Jbel Marouane.

GUELMIN : possède 2 permis de recherche.

Auplata en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, CMT au Maroc (cotée à la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contacts

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investisseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92

Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@actus.fr 01 53 67 36 74

[1] 2 901 808 158 MAD = 275 438 087 € sur la base d'un taux de change MAD/EUR 10,5352 au 25 février 2020.

