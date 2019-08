Auplata : hausse des ressources estimées à Dieu Merci

27/08/2019 | 09:37

Auplata Mining Group annonce une augmentation significative des ressources provenant des bassins de rejets et la découverte d'extensions possiblement minéralisées à Dieu Merci, démontrant le potentiel d'exploitation à long terme de cette mine.



Suite à l'analyse des travaux d'exploration réalisés d'avril à juillet 2019, les ressources minérales 'mesurées' et 'indiquées' ont ainsi augmenté de 34%, passant de 29.572 onces d'or à 1,80 g/t à 45.000 onces d'or à 1,87 g/t.



'L'augmentation significative des ressources ne prend pas en comptes le fait que certains bassins ont été estimés avec des forage limités dans certaines zones qui peuvent ne pas représenter la totalité du potentiel des bassins', précise la société aurifère.



