Compte consolidés semestriels 2019 : report de la publication

Suivant l'avis du Comité d'audit, le Conseil d'administration d'AMG (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) a décidé de reporter la publication des comptes semestriels 2019 à une date ultérieure pour les raisons exposées ci-dessous.

I - L'opération d'apport de la totalité des actions de la société Brexia Goldplata Perú SAC à AMG réalisée en date du 25 février 2019, s'analyse tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue comptable comme une acquisition inversée ou 'reverse takeover'. En effet, en application des normes IFRS, et plus particulièrement de la norme IFRS 3 'Regroupement d'entreprises', une acquisition inversée se produit lorsque l'entité qui émet des titres, 'l'acquéreur' d'un point de vue juridique - soit AMG -, est identifiée d'un point de vue comptable comme étant 'l'entreprise acquise'.

Cette situation entraîne :

des opérations de consolidation et des ajustements comptables conséquents et particulièrement complexes ;

des changements majeurs en termes d'information financière pour la période au cours de laquelle l'opération est intervenue (1er semestre 2019).

De ce fait, les états financiers semestriel 2019 du groupe AMG, qui sont actuellement en cours de finalisation, seront présentés :

d'un point de vue juridique, sous le nom d'AMG, société mère du groupe ;

d'un point de vue comptable, sous sa filiale Brexia Gold Plata Perú SAC qui constitue la société consolidante.

En conséquence, l'ensemble des informations comparatives, présentées dans les états financiers consolidés semestriels, doit être ajusté de manière rétroactive au 1er janvier 2019, en accord avec la norme comptable susmentionnée.

II - Compte tenu de la complexité de ces opérations et afin d'assurer la pertinence, la fiabilité et la comparabilité de l'information fournie dans ses états financiers semestriel 2019, AMG a souhaité que ses états semestriels soient audités par ses co-commissaires aux comptes, bien qu'un tel audit ne constitue pas une obligation pour les sociétés cotées sur Euronext Growth.

Du fait de ces complexités comptables et des délais nécessaires pour permettre la réalisation des travaux d'audit, AMG est contraint de reporter la publication de ses comptes semestriels 2019.

Le rapport financier semestriel 2019, comprenant les états financiers semestriels consolidés, le rapport de gestion semestriel, et les rapports des commissaires aux comptes afférents à ces états financiers semestriels consolidés, sera disponible sur le site internet d'AMG, espace 'Investisseurs', rubrique 'Documents', dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 15 décembre 2019.

La publication des comptes semestriels 2019 et du rapport financier semestriel 2019 fera l'objet d'une communication par voie de communiqué de presse.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 - code mnémonique : ALAMG - Classification ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

