Les actionnaires d'Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) sont invités à participer, dans leur plus grand nombre, à la réunion de l'assemblée générale mixte en date du 19 novembre 2018 convoquée à 10h00, heure locale, à l'Hôtel Belova, 2, route de Rémire, 97354 Rémire-Montjoly, portant notamment sur le rapprochement entre Auplata et Brexia Gold Plata Peru (BGPP) (cf. communiqués de presse des 15 et 29 octobre 2018).

Dans le cas où les actionnaires ne pourraient pas se rendre à l'assemblée, ces derniers sont appelés à voter par correspondance ou à donner pouvoir en remplissant le formulaire mis à disposition sur le site internet d'Auplata : cliquez ici pour télécharger le formulaire de vote.

Le formulaire de vote par correspondance ou de procuration accompagné de l'attestation de détention des actions Auplata, telles que détenues le 14 novembre 2018 minuit au plus tard, délivrée par l'établissement financier de chaque actionnaire, doivent parvenir à Auplata par email (auplata@actus.fr) ou à CACEIS Corporate Trust, à son adresse postale, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ou par email (ct-assemblees@caceis.com) au plus tard le 16 novembre 2018.

L'ensemble de la documentation relative à cette Assemblée figure sur le site internet d'Auplata, Espace Investisseurs, rubrique Documents, année 2018 : cliquez ici pour consulter la documentation.

A propos de Brexia Gold Plata Peru (BGPP)

La société BGPP, fondée en 2010 dans la région sud du Pérou, opère principalement sur 4 sites d'exploitation minière polymétalliques dans un environnement géologique de classe mondiale pour l'extraction de différents métaux et minéraux, tels que le zinc, le plomb, l'argent et l'or. BGPP fait partie du groupe Tribeca Asset Management, un gestionnaire de fonds privé, dont le siège principal se trouve à Bogota (Colombie), fondé en 2005 par l'homme d'affaires belgo-congolais, Luc Gerard.

Pour plus d'information sur la BGPP : Brexia.pe/fr.

Auplata en bref

Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d'or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise. Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d'Ivoire.

Auplata est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

Contacts :

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92 Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@auplata.fr 01 53 67 36 74

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55924-auplata_cp_agm19112018_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews