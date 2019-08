AUREA : Dépôt de l'offre publique de rachat d'actions 0 02/08/2019 | 18:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU DEPOT DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT (L’« OFFRE ») INITIEE PAR AUREA PORTANT SUR 2 300 000 DE SES PROPRES ACTIONS

EN VUE DE LA REDUCTION DE SON CAPITAL

Conseillée par Sodica ECM Présentée par LCL PROJET DE NOTE D’INFORMATION ETABLIE PAR AUREA

PRIX DE L’OFFRE : 6,50 € PAR ACTION DUREE DE L’OFFRE : 20 JOURS CALENDAIRES MINIMUM

AMF Le présent communiqué établi par Aurea est publié en application des dispositions des articles 231-16 et 231-17 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). LE PROJET D’OFFRE ET LE PROJET DE NOTE D’INFORMATION RESTENT SOUMIS A L’EXAMEN DE L’AMF.

Avis important

L’offre sera ouverte, conformément aux dispositions des articles 231-12 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et R. 225-153 et R. 225-154 du Code de commerce, postérieurement d’une part, à la publication par l’AMF d’une dérogation à l’obligation du dépôt d’un projet d’offre publique sur le fondement de l’article 234-9 6° du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, à la diffusion par Aurea d’un communiqué, indiquant que la résolution nécessaire à la réduction du capital par voie de rachat et annulation d’actions a été valablement adoptée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Aurea du 6 septembre 2019 et, d’autre part, à la publication des avis d’achat dans un journal d’annonces légales et au Bulletin des annonces légales obligatoires. Le projet de note d’information est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org), sur le site Internet d’Aurea (www.aurea-france.com), et peut être obtenu sans frais auprès de : - AUREA, 3 avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris ; - SODICA CORPORATE FINANCE, 12, place des Etats-Unis, 92120 Montrouge ; - CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18, rue de la République, 69002 Lyon et le siège central 20, avenue de Paris, 94811 Villejuif. Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Aurea seront mises à la disposition du public selon les mêmes modalités, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l’Offre.

1. PRÉSENTATION DE L’OFFRE Le Conseil d’administration de la Société Aurea, société anonyme au capital de 14 649 848,40 euros, dont le siège social est situé 3 avenue Bertie Albrecht 75 008 Paris, et dont le numéro d’identification est 562 122 226 R.C.S. Paris (ci-après l’ « Aurea » ou la « Société » ou l’« Initiateur ») a, lors de sa séance du 1er août 2019, décidé de soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Aurea convoquée pour le 6 septembre 2019 (l’« Assemblée Générale Extraordinaire »), une résolution relative à une réduction de capital de la Société d’un montant nominal de 2 760 000 € par rachat d’un maximum de 2 300 000 actions de la Société de 1,20 euro de valeur nominal unitaire, par voie d’offre publique de rachat (ci-après l’ « Offre ») en vue de leur annulation, en application des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce. Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (ci-après « Euronext Paris ») sur le Compartiment C, sous le code ISIN FR0000039232. Cette Offre est régie par les dispositions du titre III du livre II et plus particulièrement des articles 233-1 5° et suivants du règlement général de l’AMF. L’Offre, au prix de 6,50 € par action Aurea, porte sur un maximum de 2 300 000 actions représentant, à la date du présent projet de note d’information, respectivement 18,84% du capital et 12,15% des droits de vote sur la base d’un nombre total de 12 208 207 actions et 18 927 268 droits de vote théoriques de la Société1. En application des dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, l’Offre est présentée par le Crédit Lyonnais (l’« Etablissement Présentateur » ou « LCL ») qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par la Société dans le cadre de l’Offre. 2. MOTIFS DE L’OFFRE Aurea propose de racheter 2 300 000 actions au prix de 6,50 euros par action. Cette Offre constitue une opportunité offerte aux actionnaires, qui le souhaitent, de céder une partie de leurs actions à un prix représentant une prime de 11,3% par rapport au cours de clôture du 31 juillet 2019 et une prime de 18,2% par rapport au cours moyen pondéré des 60 jours de négociation précédant cette date. Elle constitue ainsi une opportunité pour les actionnaires, qui le souhaitent, de trouver une liquidité que le marché ne leur offre pas aujourd’hui eu égard à la faible rotation du flottant, à un prix incluant une prime sur le cours de bourse actuel. L’Offre fait par ailleurs bénéficier aux actionnaires qui ne souhaitent pas y participer, ou dont les ordres d’apport seront réduits dans le cadre de la centralisation, d’un impact relutif sur le bénéfice par action de la Société. Financière 97, Joël Picard et Northbrook Belgium, qui voteront favorablement à la résolution relative à la réalisation d’une réduction de capital via le lancement d’une offre publique de rachat lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 6 septembre 2019, se sont engagés à ne pas participer à cette Offre afin d’offrir une liquidité à l’ensemble des autres actionnaires souhaitant apporter leurs titres (sous réserve des restrictions concernant l’Offre à l’étranger).

3. INTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ POUR LES DOUZE PROCHAINS MOIS À VENIR Stratégie et orientation en matière d’activité L’Offre n’entraîne pas de changement de contrôle de la Société. Joël Picard et sa famille resteront indirectement les actionnaires majoritaires d’Aurea. Aurea n’a pas l’intention, à l’issue de l’Offre, de modifier substantiellement la stratégie de la Société. Il est prévu de poursuivre le développement d’Aurea dans ses métiers actuels et l’Offre ne devrait avoir aucun impact sur la politique commerciale, industrielle et financière de l’entreprise. Il est précisé, en tant que de besoin, que l’Initiateur ne projette aucune restructuration à l’issue de cette Offre. Composition des organes sociaux et de direction après l’Offre La réalisation de l’Offre n’entraînera pas de changement au sein des organes sociaux et de la direction générale d’Aurea. Conséquence en matière d’emploi Aucun changement n’est attendu en matière d’emploi du fait de l’Offre. Actions auto-détenues La Société détient 549 293 de ses propres actions provenant de rachats par cette dernière dans le cadre du programme de rachat approuvé notamment par les actionnaires réunis en assemblée générale mixte le 21 juin 2018 et renouvelé par l’assemblée générale du 20 juin 2019. La Société ne procédera pas préalablement ou concomitamment à l’Offre à l’annulation des actions rachetées dans le cadre de son programme de rachat d’actions, mais se réservera, cependant, la possibilité de procéder à une telle annulation conformément à l’autorisation qui lui a été octroyée par l’assemblée générale le 20 juin 2019 et à la réglementation applicable, postérieurement à la clôture de l’Offre. Statut juridique de la Société La Société n’envisage pas d’apporter de modifications à ses statuts à la suite de l’Offre, à l’exception de celles requises afin de refléter les conséquences de la réalisation de la réduction de capital consécutive à la réalisation de l’Offre. Intention concernant la cotation des actions de la Société à l’issue de l’Offre La Société n’a pas l’intention de demander la radiation de ses actions d’Euronext Paris à l’issue de l’Offre. L’actionnaire majoritaire a déclaré ne pas avoir l’intention de déposer une offre publique de retrait, ni de demander la radiation des actions Aurea d’Euronext Paris à l’issue de l’Offre. Distribution de dividendes La future politique de distribution de dividendes de la Société sera déterminée en fonction de ses projets de développement et de sa capacité distributive, dans le respect des dispositions légales, règlementaires et statutaires applicables. Synergies, gains économiques et perspectives d’une fusion S’agissant d’une offre publique de rachat par Aurea de ses propres actions en vue de leur annulation, l’Offre ne s’inscrit pas dans un projet de rapprochement avec d’autres sociétés. En conséquence, elle n’entraîne la réalisation d’aucune synergie ou gain économique.

4. TERMES DE L’OFFRE En application des dispositions de l’article 231-13 du Règlement général de l’AMF, LCL, agissant pour le compte d’Aurea, a déposé le projet d’Offre auprès de l’AMF. L’Offre est effectuée sous réserve (i) de l’obtention de la part de l’AMF d’une décision de dérogation au dépôt d’une offre publique obligatoire par Financière 97 représentée par Monsieur Joël Picard, en raison du risque d’accroissement de sa participation de plus de 1% en moins de 12 mois consécutifs, (ii) de l’approbation, par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’Aurea qui sera convoquée le 6 septembre 2019, de la résolution relative à l’autorisation de procéder à une réduction de capital d’un montant nominal maximum de 2 760 000 euros par voie de rachat par la Société de ses propres actions suivi de leur annulation, (iii) de la décision de conformité de l’AMF sur le présent projet d’Offre et (iv) de la publication par Aurea des avis d’achat dans un journal d’annonces légales et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Conformément à l’article 231-13 du Règlement général de l’AMF, LCL garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par Aurea dans le cadre de l’Offre. A l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire, et sous réserve qu’elle ait approuvée la résolution nécessaire, la Société proposera à ses actionnaires de racheter en numéraire au prix de 6,50 € par action, par voie d’offre publique de rachat d’actions, un nombre maximum de 2 300 000 actions de la Société en vue de leur annulation, en application des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce. La Société diffusera le 9 septembre 2019, dans les conditions de l’article 231-37 du règlement général de l’AMF, un communiqué indiquant si la résolution ci-dessus a été approuvée par ladite Assemblée Générale Extraordinaire. Ce communiqué sera mis en ligne sur le site Internet de la Société (http://www.aurea-france.com). Dans le cas où le nombre d’actions apportées par les actionnaires à l’Offre serait supérieur au nombre d’actions visées par l’Offre, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, conformément aux dispositions de l’article R. 225-155 du Code de commerce. Par conséquent, lors de leur demande de rachat, les actionnaires devront faire immobiliser les actions non présentées au rachat et dont ils auront déclaré être propriétaires sur le compte tenu par leur intermédiaire financier jusqu’à la date de publication du résultat de l’Offre, ces dernières étant, le cas échéant, prises en compte pour le calcul de la réduction des demandes de rachat. Les actions qui ne seront pas acceptées dans le cadre de l’Offre en raison de ce mécanisme de réduction seront restituées aux actionnaires.

5. CALENDRIER INDICATIF DE L’OFFRE 2 août 2019 Dépôt par Financière 97 représentée par Monsieur Joël Picard de la demande de dérogation à l’obligation de dépôt d’un projet d’offre publique auprès de l’AMF Dépôt du projet d’Offre et du projet de note d’information auprès de l’AMF Publication de l’avis de dépôt par l’AMF Diffusion par la Société d’un communiqué annonçant les principales caractéristiques de l’Offre Mise en ligne sur le site de l’AMF et de la Société du projet de note d’information incluant le rapport de l’expert indépendant Mise à disposition du public du projet de note d’information au siège social de la Société et auprès de l’Etablissement Présentateur Diffusion par la Société d’un communiqué relatif à la mise à disposition du projet de note d’information (article 231-16 du règlement général de l’AMF) 3 septembre 2019 Obtention par Financière 97 représentée par Monsieur Joël Picard de la dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique Publication de la déclaration de conformité de l’Offre par l’AMF emportant visa sur la note d’information sous condition suspensive de l’adoption par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la résolution autorisant le conseil d’administration à lancer l’Offre en vue de l’annulation des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital 4 septembre 2019 Mise en ligne de la note d’information incluant le rapport de l’expert indépendant visée par l’AMF sur les sites internet de la Société et de l’AMF



Mise à disposition du public de la note d’information visée par l’AMF au siège social de la Société et auprès de l’Etablissement Présentateur Diffusion par la Société d’un communiqué de mise à disposition de la note d’information visée par l’AMF (article 231-27 du règlement général de l’AMF) 6 septembre 2019 Assemblée Générale Extraordinaire autorisant la réduction de capital 9 septembre 2019 Diffusion par la Société d’un communiqué annonçant l’approbation de la réduction de capital par l’Assemblée Générale Extraordinaire, levant la condition de l’Offre Publication sous forme d’avis financier d’un communiqué de presse, dans les conditions de l’article 231-37 du règlement général de l’AMF, indiquant que la résolution nécessaire à la réduction du capital par rachat d’actions par voie d’offre publique de rachat en vue de leur annulation a été valablement adoptée par l’Assemblée Générale Dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Paris du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire Début du délai d’opposition des créanciers (20 jours calendaires)



11 septembre 2019 Publication des avis d’achat dans un journal d’annonces légales et au Bulletin des annonces légales obligatoires conformément aux articles R 225-153 et R 225-154 du Code de commerce Publication par l’AMF de l’avis d’ouverture et de calendrier Publication par Euronext Paris de l’avis relatif aux modalités de l’Offre et à son calendrier

Dépôt auprès de l’AMF du document comprenant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, comptables et financières de la Société prévu à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF Mise en ligne sur le site internet de l’AMF et de la Société du document comprenant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, comptables et financières de la Société prévu à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF Mise à disposition du public du document comprenant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, comptables et financières de la Société prévu à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF au siège social de la Société et auprès de l’Etablissement Présentateur Diffusion par la Société d’un communiqué annonçant la mise à disposition du public du document comprenant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, comptables et financières de la Société prévu à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF (article 231-28 du règlement général de l’AMF) 12 septembre 2019 Ouverture de l’Offre 20 septembre 2019 Publication des comptes semestriels 28 septembre 2019 Expiration du délai d’opposition des créanciers 1er octobre 2019 Clôture de l’Offre 7 octobre 2019 Publication par l’AMF des résultats de l’Offre Publication par Euronext de l’avis relatif au résultat de l’Offre et aux modalités du Règlement-Livraison 9 octobre 2019 Règlement-Livraison des actions apportées à l’Offre 6. ENGAGEMENTS DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ A la date du dépôt du projet d’offre, Monsieur Joël Picard détient directement 2 382 757 actions et 4 544 185 droits de vote d’Aurea et indirectement 4 476 571 actions et 8 222 337 droits de vote d’Aurea au travers de la société Financière 97 qu’il contrôle avec sa famille, et 2 062 actions et 2 062 droits de vote au travers de Northbrook Belgium qu’il contrôle, soit un total de 6 861 390 actions et 12 768 584 droits de vote représentant 56,2 % du capital et 67,5 % des droits de vote2 d’Aurea. Monsieur Joël Picard a fait part de son engagement de ne pas apporter ses titres à l’Offre. A l’exception de l’engagement décrit ci-dessus, la Société n’a connaissance d’aucun autre engagement d’apport ou de non-apport à l’Offre.

7. RESTRICTIONS CONCERNANT L’OFFRE À L’ÉTRANGER L’Offre est faite aux actionnaires d’Aurea situés en France et hors de France, à condition que le droit local auquel ils sont soumis leur permette de participer à l’Offre sans nécessiter de la part de la Société l’accomplissement de formalités supplémentaires. La diffusion du présent document, l’Offre, l’acceptation de l’Offre, ainsi que la livraison des actions peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions. L’Offre n’est pas ouverte ou soumise au contrôle et/ou à l’autorisation d’une quelconque autorité réglementaire, ailleurs qu’en France et aucune démarche ne sera effectuée en ce sens. Ni le présent document, ni aucun autre document relatif à l’Offre ne constituent une offre en vue de vendre ou d’acquérir des titres financiers ou une sollicitation en vue d’une telle offre dans un quelconque pays où ce type d’offre ou de sollicitation serait illégale, ne pourrait être valablement faite, ou requerrait la publication d’un prospectus ou l’accomplissement de toute autre formalité en application du droit local. Les actionnaires de la Société situés ailleurs qu’en France ne peuvent participer à l’Offre que dans la mesure où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis ; l’Offre n’est donc pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, directement ou indirectement, et ne pourra en aucune manière faire l’objet d’une acceptation depuis un pays dans lequel elle fait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent document sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière. La Société décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne de ces restrictions. En particulier, l’Offre n’est pas faite, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, à des personnes se trouvant aux Etats-Unis, par les moyens des services postaux ou par tout moyen de communications (y compris, sans limitation, les transmissions par télécopie, télex, téléphone et courrier électronique) des Etats-Unis ou par l’intermédiaire des services d’une bourse de valeurs des Etats-Unis. En conséquence, aucun exemplaire ou copie du présent document, et aucun autre document relatif à celui-ci ou à l’Offre, ne pourra être envoyé par courrier, ni communiqué, ni diffusé par un intermédiaire ou toute autre personne aux Etats-Unis de quelque manière que ce soit. Aucun actionnaire d’Aurea ne pourra apporter ses actions à l’Offre s’il n’est pas en mesure de déclarer (i) qu’il n’a pas reçu aux Etats-Unis de copie de la présente note d’information ou de tout autre document relatif à l’Offre, et qu’il n’a pas envoyé de tels documents aux Etats-Unis, (ii) qu’il n’a pas utilisé, directement ou indirectement, les services postaux, les moyens de télécommunications ou autres instruments de commerce ou les services d’une bourse de valeurs des Etats-Unis en relation avec l’Offre (iii) qu’il n’était pas sur le territoire des Etats-Unis lorsqu’il a accepté les termes de l’Offre ou, transmis son ordre d’apport de titres et (iv) qu’il n’est ni agent ni mandataire agissant pour un mandant autre qu’un mandant lui ayant communiqué ses instructions en dehors des Etats-Unis. Les intermédiaires habilités ne pourront pas accepter des ordres d’apport de titres qui n’auront pas été effectués en conformité avec les dispositions ci-dessus. 8. ACCORDS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE SIGNIFICATIVE SUR L’APPRÉCIATION DE L’OFFRE OU SON ISSUE A l’exception de ce qui précède, la Société n’a connaissance, à la date du dépôt de l’Offre, d’aucun accord ou engagement susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de l’Offre ou son issue.

9. PRINCIPAUX ELÉMENTS D’APPRÉCIATION DU PRIX OFFERT Les éléments d’appréciation du prix de l’Offre de 6,50 € par action présentés ci-après ont été établis pour le compte de la Société par Sodica ECM, à partir d’informations publiques disponibles relatives à la Société, ses secteurs d’activité et des informations complémentaires spécifiques communiquées par l’équipe dirigeante de la Société dans le cadre d’échanges avec celle-ci. Ces informations n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante de la part de Sodica ECM. Le tableau ci-dessous présente la synthèse des valorisations extériorisées par les critères d’évaluation retenus, ainsi que les primes induites par le prix de l’Offre : X



10. CONCLUSIONS DES TRAVAUX DE L’EXPERT INDÉPENDANT Les éléments ci-dessous présentent les conclusions du rapport du cabinet AA Fineval, désigné en qualité d’expert indépendant, chargé par la Société, en application de l’article 261-1 I 3°du Règlement général de l’AMF, de se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de l’Offre : « L’offre constitue pour les actionnaires de la société AUREA une possibilité de bénéficier d’une liquidité immédiate de leur participation à un prix présentant une prime allant de 3,5% à 18,4% sur les cours de bourse des douze derniers mois selon la période de référence retenue et une prime de 55,5% sur la valeur obtenue par la méthode du DCF (4,18 euros). Sur la base de l’ensemble des éléments d’appréciation des paramètres retenus et de nos travaux de valorisation, notre opinion est que les termes de l’offre publique de rachat proposant un prix de 6,50 euros sont équitables, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires de la société AUREA. »

11. AVIS MOTIVÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ Le Conseil d’administration de la Société s’est réuni le 1er août 2019 sous la présidence de Monsieur Joël Picard, Président du Conseil d’administration et Directeur général de la Société, afin d’examiner le projet d’offre publique de rachat par la Société de ses propres actions et de rendre un avis motivé sur l’intérêt et les conséquences de l’Offre pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. L’ensemble des administrateurs était présent et a pris part au vote. Le Conseil d’administration, à l’unanimité des membres présents et représentés, après avoir pris connaissance (i) de l’ensemble des termes et conditions de l’opération envisagée, telle que présentée dans le projet de note d’information qui lui a été soumis (le « Projet de Note d’Information »), (ii) des motifs et des intentions de la Société, (iii) des travaux d’évaluation menés par Sodica ECM, (iv) du rapport du cabinet AA Fineval, représenté par Monsieur Antoine Nodet nommé en qualité d’expert indépendant en application de l’article 261-1 I 3° du Règlement général de l’AMF (l’ « Expert Indépendant ») et (v) des modalités de financement, et après en avoir délibéré : a pris acte de l’intention de Financière 97, Joël Picard et Northbrook Belgium de ne pas apporter leurs titres à l’Offre ;



a pris acte de la volonté des actionnaires de contrôle de voter favorablement lors de l’assemblée générale extraordinaire de la Société convoquée début septembre 2019 sur la résolution relative à la réduction de capital par rachat d’actions par voie d’offre publique de rachat en vue de leur annulation ;



a constaté que l’Expert Indépendant avait conclu au caractère équitable des termes et conditions de l’Offre ;



a considéré que l’Offre (i) constituait une opportunité offerte aux actionnaires minoritaires de la Société de céder tout ou partie de leurs actions à un prix comportant une prime de 11,3% par rapport au cours de clôture du 31 juillet 2019, et une prime de 18,1% et 16% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes, sur une période de 3 mois et de 6 mois, respectivement, précédant le 31 juillet 2019, (ii) était dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés et (iii) n’aurait pas d’impact sur la stratégie que la Société entend poursuivre ;



a décidé, compte tenu de ce qui précède, (i) d’approuver les termes du projet d’Offre selon les modalités et conditions ainsi exposées et détaillées dans le Projet de Note d’Information, sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société de la résolution nécessaire à la réduction de capital par rachat d’actions par voie d’offre publique de rachat en vue de leur annulation et (ii) en conséquence, d’émettre un avis favorable sur l’Offre et de recommander aux actionnaires concernés de la Société d’apporter leurs titres à l’Offre.



a autorisé le Président-Directeur-Général, à déposer le projet d’Offre en ce compris le Projet de Note d’Information, à effectuer toutes démarches, finaliser et signer tous documents nécessaires à cette fin et plus généralement faire le nécessaire pour mener à bien cette opération.

Avertissement Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation en vue d'une telle offre, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ni dans tout autre pays où ce type d'offre ou de sollicitation serait illégale, ne pourrait être valablement faite, ou requerrait la publication d'un prospectus ou l'accomplissement de toute autre formalité en application du droit local. L'offre de rachat décrite ci-dessus n'a pas été et ne sera pas enregistrée auprès de la United States Securities and Exchange Commission et ne sera pas ouverte aux porteurs aux Etats-Unis. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.



1 Au 24 juillet 2019, post-détachement du dividende, calculés conformément aux dispositions de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF. 2 Calculés conformément aux dispositions de l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF

Pièce jointe AUREA_02 08 2019_dépôt de OPRA 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur AUREA 18:52 AUREA : Note d'information relative à l'OPRA GL 18:45 AUREA : Projet de note d'information relative à l'offre publique de rachat d'act.. PU 18:20 AUREA : Demande de reprise de cotation GL 18:15 AUREA : Dépôt d'une offre publique de rachat d'actions PU 18:15 AUREA : Demande de reprise de la cotation PU 18:10 AUREA : Dépôt de l'offre publique de rachat d'actions GL 15:41 AUREA : projet d'OPRA déposé auprès de l'AMF CF 01/08 AUREA : Demande de suspension de la cotation dans l'attente d'un communiqué PU 01/08 AUREA : Augmentation du capital suite à paiement du dividende en actions PU 01/08 AUREA : demande de suspension de cotation dans l'attente d'un communiqué GL Recommandations des analystes sur AUREA 21/03 AUREA : un pure-player de l'économie circulaire 2018 BOURSE DE PARIS : Le CAC40 n'a pas encore sauvé sa semaine 2018 AUREA : Invest Securities relève sa cible CF