L’AMF a apposé le visa n°19-454 en date du 24 septembre 2019 sur la note d’information de la société Aurea relative à l’offre publique de rachat d’actions. Préalablement à l’ouverture de l’offre, l’AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d’ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’offre. L’offre porte sur 2,3 millions d’actions au prix de 6,50 euros par action en vue de la réduction du capital.