AUREA in : ègre l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext Paris

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 octobre 2018

AUREA intègre l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext Paris

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l'un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce son entrée dans l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext Paris.

L'indice Enternext® PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME. Plus large que le CAC PME, Enternext® PEA-PME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 8 novembre 2018 après bourse

A propos d'AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s'inscrit au cœur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire :www.aurea-france.com.

