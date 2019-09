AUREA: nette dégradation des comptes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aurea a présenté des résultats semestriels dégradés en raison d’une activité impactée par la conjoncture économique et la dégradation des cours des matières traitées. Le résultat net a chuté de 93% à 0,2 million d’euros tandis que le résultat opérationnel courant a fondu de 25% à 3 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du spécialiste la régénération des déchets a reculé de 13% à 102,9 millions d’euros. Aurea précise que sa situation de trésorerie lui permet de respecter ses engagements financiers, et de saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe.Dans un contexte géopolitique devenu incertain (guerre commerciale entre les USA et la Chine, Brexit…) qui impacte l'activité industrielle en Europe, en particulier dans le secteur automobile, le groupe est attentif à l'évolution de ses marchés et travaille à la diversification de son portefeuille clients, tout en continuant à porter une attention soutenue au bon dimensionnement de ses coûts pour préserver sa rentabilité.