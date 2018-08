Aurea : Erratum au communiqué du CA du 2ème trimestre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 août 2018

ERRATUM au communiqué de presse du 26 juillet 2018

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018

• Croissance totale de +11%

• Hausse soutenue de l'activité Produits dérivés du Pétrole

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l'un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce qu'une erreur s'est glissée dans le communiqué de presse du 26 juillet 2018. Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires de l'activité Produits dérivés du Pétrole affiche une progression de 66% à 23,7 M€ (et non 25,3 M€ comme indiqué dans la version initiale). En conséquence, le chiffre d'affaires total du Groupe s'inscrit en hausse de +11% à 117,8 M€ (et non 119,4 M€ comme indiqué dans la version précédente).

en millions d'euros

Métaux & Alliages

Produits dérivés du Pétrole Caoutchouc & Développement

TOTAL

T2 2018 T2 2017 VAR S1 2018 45,0 43,8 +3% 87,7 11,3 7,2 +57% 23,7 2,9 2,7 +7% 6,4 59,1 53,7 +10% 117,8 S1 2017

VAR

85,8 +2%

14,3 +66%

6,2 +3%

106,3 +11%

Le chiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre 2018 s'élève à 59,1 M€, en progression de +10%.

En cumul sur le semestre, Aurea enregistre un chiffre d'affaires de 117,8 M€ en hausse de +11%. Cette performance est d'autant plus notable qu'elle s'inscrit après deux semestres de progression à deux chiffres en 2017.

Sur la période, toutes les activités du Groupe ont contribué à cette croissance.

Pôle Métaux et Alliages

Sur le semestre, l'activité Métaux & Alliages enregistre une croissance de +2%, bénéficiant de la bonne tenue des cours des métaux sur la période. Le Groupe poursuit sa stratégie orientée vers une offre à plus forte valeur ajoutée qui conjugue une sélectivité accrue en matière de

rentabilité des alliages et, dans certains cas, une réduction volontaire des volumes les moins valorisés.

Pôle Produits Dérivés du Pétrole

L'activité Produits dérivés du Pétrole progresse de +66%, bénéficiant du bon démarrage des nouvelles activités dans le secteur des hydrocarbures et de la normalisation de l'activité de régénération des huiles usagées, supérieure à celle de l'an dernier. Le recyclage des plastiques complexes et PVC est en nette progression.

Pôle Caoutchouc et Développement

L'activité Caoutchouc & Développement affiche une hausse de +3%, portée par les activités de décontamination mercurielle qui poursuivent leur montée en puissance, alors que l'activité pneus est stable.

Situation financière du Groupe

Au 30/06/2018, la trésorerie d'AUREA reste solide, ce qui permet au Groupe d'assurer ses engagements financiers et de financer ses investissements de croissance

Perspectives 2018

AUREA réaffirme sa confiance dans ses perspectives pour 2018, bénéficiant, d'une part, de la bonne dynamique de l'activité industrielle en France et en Europe, et, d'autre part, des effets positifs résultant de sa stratégie d'investissements.

AUREA demeurera cependant attentif à l'instabilité du climat géopolitique actuel, et veillera à préserver sa rentabilité quelle que soit la volatilité des cours des matières premières.

Prochaine publication : 5 septembre 2018, Résultats semestriels 2018

A propos d'AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s'inscrit au cœur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché

d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire :www.aurea-france.com.

Contacts

AUREA ACTIFIN TSAF - GROUPE VIEL Denys Mettais-Cartier 07 88 69 51 86denys.mettais-cartier@aurea-France.com

Alexandre Commerot 01 56 88 11 11acommerot@actifin.fr

Jennifer Jullia

(relations presse)

01 56 88 11 19jjullia@actifin.fr

Camille Trémeau 01 40 74 15 45camille.tremeau@tsaf-paris.com