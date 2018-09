Aurea : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l'un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, a mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Ce document peut être consulté sur le site www.aurea-france.com dans la rubrique "Rapports financiers", ainsi que sur le site de l'AMF.

Prochaine publication : 8 novembre 2018, chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

A propos d'AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

