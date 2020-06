Aurea : Rapport financier annuel 2019 0 24/06/2020 | 19:07 Envoyer par e-mail :

Société Anonyme au capital de 11 889 848,40 € Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris RCS Paris B 562 122 226 Rapport Financier Annuel Exercice 2019 Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE www.aurea-france.com Sommaire Rapport de gestion du conseil d'administration Page 3 1. Comptes consolidés Page 3 1.1. Situation et activité de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation Page 3 1.2. Résultats du groupe durant l'exercice Page 4 1.3. Evolution prévisible et perspectives d'avenir Page 4 1.4. Description des principaux risques et incertitudes auxquels l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est confronté Page 5 1.5. Indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise Page 8 1.6. Evènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont établis Page 9 1.7. Activités en matière de recherche et développement Page 9 2. Comptes sociaux de la société AUREA Page 9 2.1. Situation, activité et résultats de la société durant l'exercice Page 9 2.2. Progrès réalisés et difficultés rencontrées Page 10 2.3. Evolution prévisible et perspectives d'avenir de la société Page 10 2.4. Description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée Page 10 2.5. Indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise Page 10 2.6. Evénements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice Page 11 2.7. Activités en matière de recherche et développement Page 11 2.8. Tableau des résultats des 5 derniers exercices et tableau de variation des propres capitaux Page 11 2.9. Information sur les délais de paiement fournisseurs Page 11 2.10. Information sur les délais de paiement clients Page 12 3. Filiales et participations - sociétés contrôlées Page 12 3.1. Prises de participation Page 12 3.2. Cession de filiales ou participations dans des sociétés ayant leur siège en France Page 12 4. Sociétés contrôlées et part du capital détenue par celles-ci Page 13 5. Informations concernant le capital de la société Page 14 5.1. Déclarations de franchissements de seuils de la société AUREA effectuées au cours de l'exercice Page 14 5.2. Identité des personnes détenant une participation significative dans le capital de la société au 31/12/2019 Page 14 5.3. Participation des salariés au capital social Page 15 5.4. Opérations réalisées par les dirigeants et administrateurs sur le capital social Page 15 5.5. Nombre d'actions achetées et vendues au cours de l'exercice Page 16 5.6. Attribution gratuite d'actions Page 16 5.7. Evolution boursière du titre Page 17 5.8. Délégations de compétences données au conseil d'administration Page 17 5.9. Offre publique de rachat par la société de ses propres actions Page 20 6. Direction générale - Mandataires sociaux Page 21 6.1. Liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux de la société Page 21 6.2. Rémunération des mandataires sociaux Page 22 6.3. Point sur le renouvellement des mandats Page 24 7. Conventions visées aux articles L.225-38 et L.225-39 du Code de commerce Page 24 8. Contrôle interne Page 24 Déclaration de performances extra-financières 2019 Page 25 1. Présentation du modèle d'affaires et des métiers Page 25 1.1. L'économie circulaire : le cœur de métier d'AUREA Page 25 1.2. Nos valeurs Page 26 1.3. Nos ressources humaines Page 26 1.4. Nos métiers : un cercle vertueux, ADN du groupe Page 27 1.5. L'ancrage local de nos activités, gage d'efficacité et de performances Page 27 1.6. Une démarche qualitative pour satisfaire nos clients Page 28 1.7. Nos résultats et notre impact Page 28 1.8. Notre stratégie face aux contraintes actuelles et à venir Page 28 2. Risques RSE Page 29 2.1. Maîtrise des risques / Domaine social Page 30 2.2. Maîtrise des risques / Domaine environnemental Page 34 2.3. Maîtrise des risques / Domaine sociétal Page 37 3. Conclusions et perspectives Page 38 Rapport de l'organisme tiers indépendant (OTI) sur la déclaration de performance extra- financière figurant dans le rapport de gestion Page 39 1. Responsabilité de l'entité Page 39 2. Indépendance et contrôle qualité Page 39 3. Responsabilité de l'OTI Page 39 4. Nature et étendue des travaux Page 40 5. Moyens et ressources Page 41 6. Conclusion favorable Page 41 7. Observations Page 41 8. Annexe 1 : informations considérées comme les plus importantes Page 42 Déclaration du responsable du Rapport Financier Annuel 2019 Page 43 Rapport du président du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise Page 44 1. Préparation et organisation des travaux du conseil Page 44 2. Procédures de contrôle interne Page 48 3. Pouvoirs du directeur général Page 50 4. Participation aux assemblées Page 50 5. Rémunération des mandataires sociaux Page 51 Rapport spécial relatif à l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants Page 52 Comptes consolidés au 31/12/2019 Page 53 Compte de résultat Page 54 Bilan simplifié Page 56 Tableau des flux de trésorerie Page 58 Variation des capitaux propres Page 59 Annexe aux comptes consolidés Page 60 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés Page 87 Comptes sociaux au 31/12/2019 Page 92 Bilan simplifié Page 93 Compte de résultat simplifié Page 94 Annexe aux comptes sociaux Page 88 Résultats et autres éléments caractéristiques de la société AUREA au cours des 5 derniers exercices Page 108 Liste des filiales et participations au 31/12/2019 Page 109 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Page 110 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Page 115 Rapport de gestion du conseil d'administration 1. Comptes consolidés 1.1. Situation et activité de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation Le périmètre de consolidation comprend au 31/12/2019 les sociétés :  AIP (société belge)  META Régénération  AUREA  PLASTINEO  AUREA Développement (ex-AUREA Assurconseil)  POUDMET  AUREA Investimmo  REGEAL  AUREA Portugal (société portugaise)  ROLL GOM  BAGNOUFFE (société belge)  RULO (société belge)  BHS (société allemande)  TREZ France  BORITIS  Immobilière Albrecht 8  BROPLAST  Immobilière de Blachou (société belge)  DE BEC ENTREPRISES  Immobilière de Compiègne  ECO HUILE  Immobilière des Mofflaines  EPR  Immobilière Pérignat  FLAUREA Chemicals (société belge)  Immobilière Pérignat 2  HG Industries  Immobilière Pérignat 3  M LEGO Toutes les sociétés consolidées clôturent leurs comptes au 31 décembre. Les entreprises comprises dans le périmètre de consolidation sont contrôlées par le groupe AUREA et sont, de ce fait, consolidées suivant la méthode de l'intégration globale. Au titre du 4ème trimestre 2019, AUREA enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 42,4 M€, en recul de 18%. Dans le prolongement des trimestres précédents, le pôle Métaux & Alliages a souffert d'une demande peu soutenue des clients industriels, notamment dans le secteur automobile, aggravée par les mouvements sociaux dans les ports en fin d'année, avec toutefois une orientation plus favorable en fin de trimestre. Dans le pôle Produits dérivés du Pétrole, la distribution de combustibles a pâti de conditions météorologiques défavorables à l'automne. Comme chaque année, le dernier trimestre est caractérisé par la fermeture de certaines des usines entre mi et fin décembre. En cumul sur l'exercice 2019, AUREA enregistre un chiffre d'affaires de 184,8 M€ en diminution de 15% par rapport à l'exercice 2018.  Pôle Métaux & Alliages Outre l'activité dans les alliages d'aluminium particulièrement affectée par la diminution des tonnages vendus et la baisse des prix de vente moyens, les activités dans les alliages de cuivre ont mieux résisté dans un contexte de ralentissement de l'industrie automobile. Après un début d'exercice 2019 très difficile dans le cadmium et le chlorure de zinc, le groupe a commencé à bénéficier d'un retournement du marché en fin d'année, confirmant ainsi la pertinence de la stratégie initiée en matière de diversification. Par ailleurs, les contrats annuels avec les grands donneurs d'ordre, notamment dans l'aluminium, ont été renouvelés fin 2019 pour l'exercice 2020.

 Pôle Produits dérivés du Pétrole Après un 1er semestre globalement satisfaisant (+15%), le Pôle Produits dérivés du Pétrole affiche au 2ndsemestre 2019 des performances commerciales contrastées selon les différentes activités. Le groupe a poursuivi son développement dans la collecte d'huiles moteur usagées et dans le retraitement des hydrocarbures et eaux polluées. Le retraitement des plastiques complexes a connu une fin d'exercice plus difficile suivant l'évolution de l'activité des équipementiers automobiles, néanmoins, le PVC est demeuré bien orienté. Enfin, la distribution de combustibles a poursuivi la mise en œuvre des synergies avec les autres activités du pôle.

 Pole Caoutchouc & Développements Au cours 4ème trimestre 2019, le pôle enregistre une progression satisfaisante de 6%, tirée par l'activité de recyclage des pneus qui a poursuivi sa dynamique de croissance sur le dernier trimestre. L'activité de dépollution de déchets mercuriels a été affectée suite à un souci technique du nouveau four de décontamination retardant ainsi sa montée en puissance. Néanmoins, le carnet de commandes s'étoffe et permet d'anticiper une nette progression sur les trimestres à venir. 1.2. Résultats du groupe durant l'exercice Les principes comptables appliqués par le groupe AUREA au 31/12/2019 sont les mêmes que ceux retenus pour les états financiers du groupe au 31/12/2018.  Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2019 s'élève à 184,8 M€ contre 217,1 M€ en 2018.

 Le résultat opérationnel courant s'élève à 860 K€ contre 4 887 K€ en 2018.

 Le résultat net consolidé s'établit à -1 406 K€ contre +2 773 K€ en 2018. Après prise en compte de la part des minoritaires, le résultat net consolidé part du groupe ressort en perte à hauteur de 1 417 K€.

 Par action, le résultat net passe de 0,24 € au 31/12/2018 à -0,14€ au 31/12/2019. Le résultat net 2019 dilué par action est également de -0,14€ compte tenu de l'absence d'éléments dilutifs au 31/12/2019.

 A la clôture de l'exercice, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 60,1 M€ contre 79,1M€ au 31/12/2018. La dette obligataire et bancaire s'élève à 34,6 M€, l'endettement net ressortant à 14,6 M€. 1.3. Evolution prévisible et perspectives d'avenir La forte volatilité des cours des métaux, dans un contexte d'incertitude générale, appelle à une grande vigilance. La crise pandémique du Covid-19, débutée mi-mars 2020, avec des conséquences sanitaires et économiques qu'il n'est pas possible d'estimer à ce stade, exacerbe ce manque de visibilité, et impose un surcroît de prudence pour les trimestres à venir. AUREA, comme à son habitude, reste prudent quant à la disponibilité des matières premières et, grâce à un outil industriel ayant bénéficié d'investissements industriels soutenus ces dernières années, saisira les opportunités de marché. 1.4. Description des principaux risques et incertitudes auxquels l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est confronté AUREA a procédé à une revue des risques susceptibles d'avoir une incidence sur son activité, sa situation financière ou ses résultats, ses opérations commerciales et économiques et le cours de bourse du groupe. L'attention des actionnaires et des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que d'autres risques peuvent exister, non identifiés à la date d'établissement du présent document ou dont la réalisation n'est pas considérée, à cette même date, comme susceptible d'avoir un effet défavorable significatif. AUREA estime que les risques présentés ci-après sont ceux qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur ses activités, sa situation financière, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs et considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs que ceux présentés ci-après. 1.4.1. Risques clients Les activités du groupe peuvent être de nature cyclique, avec notamment une exposition aux secteurs de l'automobile et de la construction. Il n'existe pas de client dominant (le plus gros client représentant 10% du chiffre d'affaires en 2019 et le second moins de 6%). La société estime que le risque client est faible. 1.4.2. Risques fournisseurs  Risques de concurrence par les fournisseurs et de défaut d'approvisionnement par leur part : Certains collecteurs de déchets pourraient être tentés de concurrencer AUREA. L'usine OSILUB (filiale de VEOLIA et de TOTAL), destinée à traiter de l'huile usagée, a eu un impact sur les approvisionnements d'ECO HUILE. Au cours des derniers exercices, AUREA a fait face à des difficultés d'approvisionnement et, plus particulièrement depuis juin 2019, la destruction d'huiles par les cimentiers ayant pesé sur les approvisionnements malgré les règlementations européennes.  Risques liés à des fournisseurs dominants : Il n'existe pas de fournisseur dominant au niveau du groupe.  Impact négatif lié à l'éloignement des fournisseurs : Les coûts croissants du transport peuvent limiter les gains de productivité.

1.4.3. Risques liés à l'évolution du marché Les prix de vente et d'achat de beaucoup de déchets sont liés à l'évolution des prix des matières premières (essentiellement métaux et pétrole) et donc susceptibles de variations significatives. Même si la répercussion des variations de prix des déchets de matières premières dans les prix de vente est toujours réalisée en fonction du marché, des déséquilibres peuvent intervenir pendant des périodes plus ou moins longues et perturber le besoin en fonds de roulement d'AUREA. Toutefois, la règle est de ne jamais spéculer sur l'évolution des cours des matières premières, de maintenir les stocks le plus bas possible et de se couvrir - lorsque la matière première concernée le permet - pour minimiser les risques. L'évolution des prix des matières premières peut avoir un impact sur la rentabilité du groupe, à travers une augmentation des charges (consommation d'énergie, frais de transport) et / ou une baisse en volume des produits à traiter. La Sté Aurea SA a publié ce contenu, le 24 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

