Aurea : Résultats annuels 2019

Résultats annuels 2019

Des résultats impactés par une conjoncture moins favorable dans le pôle Métaux & Alliages

1,5 M€ de coûts de restructuration chez FLAUREA Chemicals qui amorce son redressement

Proposition de non-versement d’un dividende au titre de l’exercice 2019

Post-clôture, renforcement de la trésorerie, prêts PGE et Bpifrance pour 25,5 M€

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour l’exercice clos le 31/12/2019, arrêtés lors d’un Conseil d’administration qui s’est tenu le 18 juin 2020, et audités par les Commissaires aux comptes. Le Rapport financier annuel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Normes IFRS, en millions d’euros 2019 2018 VAR Chiffre d’affaires consolidé 184,8 217,1 -15% Excédent Brut d’Exploitation 9,5 11,9 -20% Résultat opérationnel courant 0,9 4,9 -82% Résultat opérationnel (0,4) 4,5 N/A Résultat net part du Groupe (1,4) 2,8 N/A

Une activité contrastée selon les pôles

En 2019, AUREA enregistre un chiffre d’affaires de 184,8 M€ en retrait de 15% par rapport à l’exercice précédent.

La baisse du chiffre d’affaires du Pôle Métaux & Alliages(-20%) reflète, d’une part, une base de comparaison défavorable sur le 1er semestre relatif à l’arrêt en juillet 2018 des livraisons d’aluminium insuffisamment contributives, et, d’autre part, un ralentissement de l’activité industrielle, principalement dans le secteur automobile, sur le 2nd semestre. Dans ce contexte, les activités de cuivre ont affiché une bonne résistance et les activités de FLAUREA Chemicals dans le cadmium et le chlorure de zinc ont amorcé leur redressement en fin d’exercice, après une restructuration finalisée au 3ème trimestre 2019.

Grâce à la bonne tenue des cours du pétrole durant l’exercice, le Pôle Produits dérivés du Pétrole (-4%) a dégagé une performance satisfaisante notamment dans les huiles moteur usagées, avec la poursuite du développement de la collecte, et dans l’activité de retraitement des hydrocarbures et eaux polluées. Des conditions météorologiques peu favorables dans la distribution de combustibles et une visibilité restreinte des clients industriels dans les activités de plastique ont quelque peu ralenti les réalisations du pôle en fin d’exercice.

Le Pôle Caoutchouc & Développements (+3%), a bénéficié de la robustesse de l’activité de recyclage des pneus qui a poursuivi sa dynamique de croissance sur l’exercice. Les difficultés techniques désormais solutionnées, avec le nouveau four de décontamination, ont retardé la montée en puissance de l’activité de dépollution des déchets mercuriels en 2019, cette dernière devant bénéficier d’un changement de réglementation en octobre 2020 avec l’interdiction d’exportation de tels déchets.

Résultats annuels en retrait significatif

L’excédent brut d’exploitation enregistre une baisse limitée à 20% d’un exercice à l’autre. La baisse du chiffre d’affaires et les pressions accrues sur les niveaux de marges ont pesé sur le résultat opérationnel courant 2019 qui s’établit à 0,9 M€.

Compte tenu de charges opérationnelles non courantes, constituées pour l’essentiel des coûts de restructuration de la filiale belge FLAUREA Chemicals pour 1,5 M€, le Groupe affiche une perte opérationnelle de 0,4 M€ au titre de son exercice 2019.

A 1,0 M€, le coût de l’endettement financier net est demeuré stable en 2019 par rapport à l’exercice précédent.

En l’absence de charge nette d’impôt consolidé, le résultat net part du Groupe est déficitaire de 1,4 M€ pour l’exercice 2019, alors qu’il était bénéficiaire de 2,8 M€ en 2018, après enregistrement d’une charge nette d’impôt consolidé de 0,7 M€.

Situation financière au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2019, AUREA présente une situation financière solide caractérisée par :

des capitaux propres de 60,0 M€ en diminution de 19,1 M€ par rapport au 31 décembre 2018, principalement liée à l’O.P.R.A. finalisée au dernier trimestre 2019, qui a porté sur 18,84 % du capital (14,95 M€) ;

une dette financière brute de 39,6 1 M€, dont 9,2 M€ à moins d’un an (à comparer avec des montants respectifs de 33,9 M€ et 19,9 M€ au 31 décembre 2018). La diminution de l’endettement financier à court terme est liée au remboursement de l’emprunt obligataire de 13,6 M€, souscrit en juin 2013 et arrivé à maturité en juin 2019. Un nouvel emprunt obligataire d’une durée de 5 ans a été émis en juin 2019 pour un montant de 10,0 M€. L’endettement à plus d’un an est en augmentation suite au financement de l’O.P.R.A. par emprunt bancaire à hauteur de 10 M€ ;

M€, dont 9,2 M€ à moins d’un an (à comparer avec des montants respectifs de 33,9 M€ et 19,9 M€ au 31 décembre 2018). La diminution de l’endettement financier à court terme est liée au remboursement de l’emprunt obligataire de 13,6 M€, souscrit en juin 2013 et arrivé à maturité en juin 2019. Un nouvel emprunt obligataire d’une durée de 5 ans a été émis en juin 2019 pour un montant de 10,0 M€. L’endettement à plus d’un an est en augmentation suite au financement de l’O.P.R.A. par emprunt bancaire à hauteur de 10 M€ ; une trésorerie disponible de 20,0 M€ (dont factor).

Au 31 décembre 2019, la situation de trésorerie d’AUREA lui permet de respecter ses engagements financiers, d’assurer le soutien financier et le développement par croissance interne de ses filiales, et de saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe.

Proposition de non-distribution de dividende

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 23 juillet 2020, de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice 2019.

Perspectives 2020

Après un début d'année globalement bien orienté pour les différentes activités du Groupe, le déclenchement de la crise pandémique du Covid-19 a affecté dès le mois de mars 2020 le fonctionnement des usines exposées aux secteurs automobile et aéronautique2. Même si les autres filiales ont affiché de bonnes performances durant la période de confinement, AUREA anticipe un retrait de son chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2020. Les incertitudes sur la vigueur de la reprise économique et la durée nécessaire pour retrouver un niveau d’activité normatif restent fortes. Dans ce contexte, afin de préserver les ressources pendant cette période, AUREA a obtenu, post-clôture, un prêt moyen terme de 5 M€ auprès de Bpifrance et 20,5 M€ de Prêts Garantis par l’Etat accordés par ses partenaires bancaires. Ainsi, fort d’une trésorerie renforcée, le Groupe a les moyens de poursuivre et de soutenir les développements stratégiques initiés notamment dans la collecte d’huiles moteur usagées.

Eligibilité d’AUREA au dispositif PEA-PME

AUREA confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME conformément aux dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivant du Code monétaire et financier précisant les conditions d’appréciation des critères d’éligibilité, à savoir :

Moins de 5 000 salariés,

Un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.

Les actions AUREA peuvent continuer en conséquence à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, lesquels pour mémoire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020, le 30 juillet 2020 après bourse

A propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

Contacts AUREA



ACTUS finance &communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

Manon Clairet

Relations Presse

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com















1 Incluant les dettes locatives résultant de l’application de la norme IFRS 16 au 31/12/2019

2 Se référer au communiqué de presse relatif au chiffre d’affaires du 1er trimestre publié le 7/05/2020





Pièce jointe