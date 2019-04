Aurea : Résultats de l'année 2018

Communiqué de presse - 18 avril 2019

Enfin, le pôle Caoutchouc et Développements a été marqué par l'arrivée d'un nouveau four de forte capacité dans l'activité de décontamination mercurielle, permettant d'envisager en 2019 une forte accélération de l'activité.

Résultats intégrant des événements exceptionnels

En 2018, l'excédent brut d'exploitation s'élève à 11,9 M€, en légère progression par rapport à l'an dernier.

Le résultat opérationnel courant s'établit pour sa part à 4,9 M€, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs :

-L'arrêt volontaire en juillet d'un important contrat d'aluminium insuffisamment contributif sur le pôle métaux et alliages ;

-Les difficultés enregistrées par Flaurea Chemicals.

Après prise en compte d'éléments non courants pour un montant total de -0,4 M€, le résultat opérationnel s'établit à 4,5 M€ contre 4,7 M€ en 2017.

Alors que l'impôt consolidé était positif en 2017, grâce à l'effet favorable non récurrent de la baisse du taux d'imposition français sur les impôts différés, l'exercice 2018 est marqué par une augmentation du bénéfice imposable des sociétés.

En conséquence, le résultat net part du Groupe s'établit à 2,8 M€ contre 4,2 M€ en 2017.

Situation financière au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018, AUREA affiche une situation financière solide caractérisée par :

-des capitaux propres de 79 M€ ;

-une dette financière à plus d'un an de 14,0 M€, contre 26,2 M€ au 31 décembre 2017. Cette diminution est liée au transfert de l'emprunt obligataire de 13,6 M€, souscrit en juin 2013 et arrivant à maturité en juin 2019, dans la catégorie des dettes à moins d'un an ;

-une trésorerie de 32,5 M€ (dont factor) .

Afin de continuer de disposer de la trésorerie nécessaire pour saisir des opportunités d'acquisitions après remboursement de la dette obligataire, AUREA a conclu un protocole d'accord avec une compagnie d'assurances aux termes duquel cette dernière s'engage à souscrire pour 10 M€ d'obligations à émettre par AUREA, concomitamment au remboursement de l'obligation précédente.

Proposition de dividende : 0,15 € par action

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale annuelle qui se réunira le 20 juin 2019, la distribution d'un dividende de 0,15 € par action au titre de l'exercice 2018. Comme les années précédentes, les actionnaires pourront choisir entre un paiement du dividende en numéraire ou en actions.

Nomination de Julien Baillon en tant que Directeur Général Adjoint

A compter du 18 avril 2019, M. Julien Baillon, 38 ans, est nommé au poste de Directeur Général Adjoint du Groupe AUREA. Au sein du Groupe depuis 2006, M. Baillon était Directeur Industriel depuis 2016, membre du COMEX et responsable du pôle Produits Dérivés du Pétrole.