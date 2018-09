Aurea : Résultats semestriels 2018

Résultats semestriels 2018

Chiffre d'affaires : +11%

Résultat opérationnel courant : +46%

Résultat net : +59%

Perspectives 2018 : confiance réaffirmée

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l'un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2018, arrêtés lors d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu le 4 septembre 2018 et ayant fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

Résultats consolidés, IFRS, en M€ S1 2018 S1 2017 VAR Chiffre d'affaires consolidé 117,8 106,3 +11% Résultat opérationnel courant 4,0 2,8 +46% Résultat opérationnel 3,7 2,8 +30% Résultat net part du groupe 2,3 1,4 +59%

Progression du chiffre d'affaires portée par le pôle Produits Dérivés du Pétrole

Au premier semestre 2018, AUREA enregistre un troisième semestre consécutif de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires consolidé, en hausse de +11% sur la période.

Le pôle Métaux & Alliages s'est bien maintenu sur la période (+2%) et confirme son adaptabilité aux fluctuations des cours des matières premières. Le Groupe a privilégié, conformément à sa stratégie de conquête des marchés de niches, les alliages offrant la meilleure rentabilité, quitte à réduire, dans certains cas, les volumes sur les alliages les moins valorisés.

Le pôle Produits dérivés du Pétrole progresse de +66% sur la période sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs favorables :

L'augmentation substantielle de la collecte d'huiles usagées sur la période et donc des volumes d'huiles régénérés par le Groupe ;

La montée en puissance des activités et des synergies du secteur des hydrocarbures, liées aux acquisitions récentes (DB Energies, EPR) ;

La nette reprise des activités de recyclage des plastiques complexes et PVC.

Le pôle Produits dérivés du Pétrole accroît ainsi sa contribution pour atteindre 20% du chiffre d'affaires consolidé, une part qui devrait continuer à croître lors des prochains semestres.

Le pôle Caoutchouc & Développements (+3%) a bénéficié, notamment au deuxième trimestre, du développement progressif des activités de l'usine de décontamination mercurielle, dont l'exploitation opérationnelle a débuté au T3 2017.

Hausse sensible des résultats semestriels 2018

Au 1er semestre 2018, le résultat opérationnel courant s'établit à 4,0 M€, en hausse de +46%.

Toutes les activités du Groupe ont contribué à la progression de la rentabilité.

AUREA a notamment bénéficié de la stratégie de recentrage du pôle Métaux & Alliages vers les produits à plus forte valeur ajoutée, et des premiers effets de synergie dans le pôle Produits dérivés du Pétrole.

Le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de +59% au 1er semestre 2018, à 2,3 M€.

Situation financière au 30 juin 2018

Au 30 juin 2018, AUREA affiche une situation financière solide caractérisée par :

des capitaux propres de 78 M€ , en progression sensible ;

une dette financière à plus d'un an de 12,9 M€, contre 22,3 M€ au 30 juin 2017. Cette diminution est liée au transfert de l'emprunt obligataire de 13,6 M€, souscrit en juin 2013 et arrivant à maturité en juin 2019, dans la catégorie des dettes à moins d'un an ;

une trésorerie de 29,7 M€ (dont factor).

Le dividende de 0,15 € par action, versé en juillet 2018 au titre de l'exercice 2017, a été souscrit largement en actions à hauteur de 73% des droits.

Perspectives 2018 : confiance réaffirmée

Après un premier semestre en progression, AUREA réaffirme sa confiance dans ses choix pour 2018, s'appuyant notamment sur le développement des nouvelles activités et sur la poursuite de la mise en oeuvre des synergies industrielles dans le pôle Produits dérivés du Pétrole.

Pour autant, le Groupe demeurera vigilant face aux incertitudes qui continuent de peser sur l'environnement macro-économique.

Prochain rendez-vous : une réunion de présentation des résultats destinée aux analystes et investisseurs se tiendra le 2 octobre prochain.

A propos d'AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts



AUREA



ACTIFIN TSAF - GROUPE VIEL Denys Mettais-Cartier

07 88 69 51 86

denys.mettais-cartier@aurea-france.com Alexandre Commerot

01 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com Jennifer Jullia

(relations presse)

01 56 88 11 19

jjullia@actifin.fr

