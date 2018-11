Aurea : hausse de 14% du CA trimestriel

09/11/2018 | 13:56

Aurea annonce un chiffre d'affaires de 47,4 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en progression de 14%. En cumul au 30 septembre, le spécialiste de la régénération des déchets enregistre un chiffre d'affaires de 165,1 millions, en hausse de 12%.



'Comme anticipé, le pôle produits dérivés du pétrole accroît encore davantage sa contribution pour atteindre 29% du chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre, et 23% en cumul au 30 septembre 2018', précise la société.



Aurea réaffirme sa confiance pour l'année 2018, malgré l'instabilité du climat géopolitique actuel, et 's'efforcera de préserver sa rentabilité quelle que soit la volatilité des cours des matières premières'.



