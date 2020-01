jdf valeurs myennes Le rebond des valeurs moyennes aura lieu après celui des grandes valeurs

Les gérants de valeurs moyennes pointent la liquidité et le niveau d'endettement comme leurs principales préoccupations aujourd'hui

TABLE RONDE ANIMÉE PAR CATHERINE REKIK ET EMMANUEL EGLOFF | JDF HEBDO | 06.12.2008 | Mise à jour : 20H05



Comme pour les grandes valeurs, l'année 2008 aura été difficile pour le compartiment des petites et moyennes valeurs. Le Journal des Finances a réuni quatre spécialistes de ce type d'actions pour comprendre leur mode de gestion et savoir quels sont les titres qu'ils apprécient et ceux dont il se méfient



LE JOURNAL DES FINANCES. Comment gère-t-on un portefeuille de valeurs moyennes dans la période actuelle ?

VALENTINE LASSALE CREUZÉ : Contrairement aux idées reçues, les valeurs moyennes ne baissent pas significativement plus que les grandes en période de crise. Depuis le début de l'année, les performances de l'indice Mid & Small 190 et du CAC 40 ne sont pas très différentes, et lors de la crise 2002/2003 la tendance était identique. En revanche, en période de hausse, les valeurs moyennes se distinguent. Entre le point bas de 2003 et le plus haut de 2007, le CAC 40 a progressé de 150 % et les valeurs moyennes ont enregistré une hausse de plus de 250 % !

Il est vrai toutefois que le rebond des valeurs moyennes est généralement plus tardif et plus lent. Notre fonds Echiquier Junior a une position cash importante, mais je suis convaincue que c'est le moment de réinvestir une partie de ce cash.



LE JOURNAL DES FINANCES. Quels sont les éléments qui vous font penser que c'est le bon moment pour revenir sur les valeurs moyennes ?

VALENTINE LASSALE CREUZÉ : Il est difficile de savoir si nous avons ou pas touché un point bas, mais certains indicateurs nous donnent des signes clairs de sous-valorisation. 60 % des valeurs qui composent l'indice valent moins que leurs fonds propres et nombre d'entre elles ont une situation financière saine. En s'appuyant sur une analyse rigoureuse des titres, nous pouvons sélectionner aujourd'hui de très beaux dossiers à prix bradés.

RÉGIS LEFORT : Pour ma part, j'essaie de suivre trois principes. Il est important de sélectionner les titres de façon rigoureuse. Il faut éviter les sociétés risquées, en particulier du fait d'un endettement excessif ou d'un fort ralentissement de leurs marchés. Je regarde ensuite les valeurs intrinsèques des sociétés. En dernier lieu, je dirai qu'il faut s'armer de patience. Le rebond de certaines valeurs moyennes prendra du temps. J'ai dans mon portefeuille deux types de valeurs : des petites sociétés, peu liquides mais très sous-évaluées, comme MGI Digital Graphic, Sword ou Auréa, que j'accumule pour le moyen terme, et des titres plus liquides que l'on peut facilement vendre dans les phases de rebond des marchés, comme Séchilienne, Carbone Lorraine ou Nexans.

