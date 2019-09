AURELIUS Equity Opportunit : Anticipation d'un retournement 06/09/2019 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 36€ | Objectif : 40€ | Stop : 33€ | Potentiel : 11.11% Le timing technique apparaît intéressant pour se positionner à l'achat sur le titre AURELIUS Equity Opportunities SE&Co KGaA et anticiper ainsi un retournement de tendance.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 40 €. Graphique AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE&CO KGAA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 31.1 EUR en données hebdomadaires.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Capital investissement Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AURELIUS EQUITY OPPORTUNITI.. 13.49% 1 172 PARTNERS GROUP HOLDING AG 35.23% 21 871 ALARIS ROYALTY CORP. 14.30% 539 DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG -6.26% 519 IANTHUS CAPITAL HOLDINGS IN.. -39.09% 434 MBB SE -11.24% 407 - CAPMAN OYJ 29.35% 322 SCHERZER & CO. AG -10.66% 71

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 3 708 M EBIT 2019 147 M Résultat net 2019 130 M Dette 2019 902 M Rendement 2019 8,96% PER 2019 8,06x PER 2020 10,4x VE / CA2019 0,53x VE / CA2020 0,47x Capitalisation 1 061 M Prochain événement sur AURELIUS EQUITY OPPORTUNIT 23/09/19 Berenberg Goldman Sachs German Corporate Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 71,05 € Dernier Cours de Cloture 36,26 € Ecart / Objectif Haut 126% Ecart / Objectif Moyen 95,9% Ecart / Objectif Bas 49,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Dirk Markus Chairman-Executive Board & CEO Christian Dreyer Chairman-Supervisory Board Gert Purkert Chief Operating Officer Holger Schulze Member-Supervisory Board Ulrich Wolters Member-Supervisory Board