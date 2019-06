AURELIUS Equity Opportunit : Un soutien à mettre à profit 18/06/2019 | 07:50 achat En cours

Cours d'entrée : 38.32€ | Objectif : 41.18€ | Stop : 37.04€ | Potentiel : 7.46% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre AURELIUS Equity Opportunities SE&Co KGaA, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 37.04 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 41.18 €. Graphique AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE&CO KGAA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 30.78 EUR.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.2 pour l'année 2019.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Données financières (€) CA 2019 3 868 M EBIT 2019 188 M Résultat net 2019 157 M Trésorerie 2019 361 M Rendement 2019 10,4% PER 2019 7,42 PER 2020 8,66 VE / CA 2019 0,21x VE / CA 2020 0,20x Capitalisation 1 188 M Prochain événement sur AURELIUS EQUITY OPPORTUNIT 19/07/19 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 67,6 € Ecart / Objectif Moyen 75% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Dirk Markus Chairman-Executive Board & CEO Christian Dreyer Chairman-Supervisory Board Gert Purkert Chief Operating Officer Holger Schulze Member-Supervisory Board Ulrich Wolters Member-Supervisory Board