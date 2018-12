AURELIUS Equity Opportunit : Une zone support en renfort 05/12/2018 | 09:20 achat En cours

Cours d'entrée : 38.9€ | Objectif : 44€ | Stop : 38.18€ | Potentiel : 13.11% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre AURELIUS Equity Opportunities SE&Co KGaA au contact de niveaux intéressants situés vers 38.18 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 44 €. Graphique AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE&CO KGAA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 38.54 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 38.18 EUR.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.28 pour l'année 2018.

Avec un PER à 10.97 pour l'exercice en cours et 9.19 pour l'exercice 2019, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 50 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Gestion des placements et exploitants de fonds Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AURELIUS EQUITY OPPORTUNITI.. -31.53% 1 359 BLACKROCK -15.35% 64 465 UBS GROUP -25.47% 51 550 BANK OF NEW YORK MELLON (TH.. -9.58% 48 153 STATE STREET CORPORATION -25.06% 25 736 CHINA CINDA ASSET MANAGEMEN.. -25.95% 25 566 T. ROWE PRICE GROUP -9.21% 22 927 NORTHERN TRUST CORPORATION -0.92% 20 893 LEGAL & GENERAL -11.23% 18 352 PARTNERS GROUP HOLDING AG -1.80% 17 517 FRANKLIN RESOURCES -23.22% 17 071

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.