Aures Technologies : entre dans la 'shortlist' de Portzamparc

03/04/2019 | 09:56

Le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes Portzamparc a intégré ce matin Aures Technologies dans la liste de ses valeurs préférées ('shortlist') du mois d'avril. Le conseil d'achat sur le titre est maintenu, l'objectif de 39 euros augurant d'un potentiel de hausse de plus de 30%.



Le niveau actuel du titre, retombé sous les 30 euros après avoir chuté de 20% depuis début mars 'sans aucune nouvelle', constitue 'un bon point d'entrée', selon une note de recherche. Devenu un grand nom des terminaux pour points de vente, Aures présentera les comptes 2018 correspondant au CA déjà publié au soir du 26 avril. Portzamparc anticipe un résultat opérationnel courant en hausse de 20% à 12,9 millions d'euros, 'globalement en ligne avec les attentes du consensus'.



A l'occasion, le groupe devrait aussi donner des 'guidances' pour 2019 et présenter 'un premier point sur l'acquisition de RTG'. 'Nous restons confiants dans la capacité du groupe à nous surprendre cette année avec le développement de l'activité Bornes, l'arrivée sur le marché de la nouvelle gamme TPV et le gain de contrats grands comptes notamment suite aux premières synergies commerciales avec RTG', estime Portzamparc.















