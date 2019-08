Aures : retour de la croissance en vue, selon Portzamparc

02/08/2019 | 09:33

Soulignant la dynamique moins négative des ventes du 2ème trimestre, Portzamparc a confirmé son conseil d'achat sur l'action Aures Technologies ce matin. Quoi qu'ajusté en baisse de 35 à 33 euros, l'objectif de cours augure potentiellement d'une hausse de 42%.



Certes, selon le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' de la Bourse de Paris, le groupe a légèrement manqué les attentes en publiant un CA de 30,8 millions d'euros au 2ème trimestre (T2), contre 32,4 millions attendus. Mais la contraction organique des ventes revient de - 27,1% au T1 à 18,7% au T2. 'Aures reste impacté au S1 par un environnement de marché perturbé en France et au Royaume-Uni tandis que l'Allemagne et les Etats-Unis reculent respectivement de 34,3% et de 14%', et même si l'Australie prend 13,7%.



En conséquence, Portzamparc ramène son estimation du CA 2019 du fabricant de terminaux pour points de vente de 122,4 à 118,9 millions d'euros. Cela étant, 'après un S1 difficile, nous restons confiants dans la capacité d'Aures à trouver de nouveaux relais de croissance (bornes, synergies RTG, etc) et anticipons un retour à la croissance organique sur le S2', pronostique le bureau d'études.









