Aures Technologies : AURES : RESULTATS SEMESTRIELS

Jeudi 20 septembre 2018

Résultats 1er semestre 2018 exceptionnels

Chiffre d'affaires + 23,4 %

Résultat opérationnel Groupe + 60,5 %

Résultat net part du Groupe + 80,6 %

Chiffre d'affaires

Au premier semestre 2018, le Groupe AURES a signé un niveau de chiffre d'affaires semestriel record à 52,5 millions d'euros, soit une progression de + 23,4 % en change courant.

Résultat opérationnel

Le Groupe affiche une hausse sur le premier semestre de plus de 60 % de son résultat opérationnel. Celui-ci termine à 8,2 m€ contre 5,1 m€ sur la même période en 2017.

Le taux de marge opérationnelle est de 15,6 %.

Il est positivement impacté par la marge brute, qui augmente de 1,3 points par rapport au

1er semestre 2017 (37,5 % vs 36,2 %).

L'évolution du taux de change moyen USD/€ est l'élément le plus significatif de cette hausse.

Résultat net

Le résultat net part du Groupe ressort à 5,6m€, en hausse de 80,6 % par rapport au

1er semestre 2017.

Le résultat financier (+233 K€ vs -366 K€ au 30 juin 2017) a lui aussi été impacté par les évolutions du marché des changes.

Le Groupe affiche une trésorerie nette positive de 4,8 m€.

En K€ 30/06/2018 30/06/2017 Variation Chiffre d'affaires Groupe 52 421 42 489 +23,4% Résultat opérationnel Groupe 8 200 5 109 +60,5% Marge opérationnelle 15,6 % 12,0 % Résultat net Part du Groupe 5 558 3 077 +80,6% Marge nette 10,6 % 7,2 %

Le conseil d'administration, réuni le 20 septembre 2018, a examiné et arrêté les comptes semestriels 2018.

Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport sur l'information financière semestrielle est en cours d'émission.

Prochaine publication

Une réunion de présentation des résultats aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 à 10 heures au Palais Brongniart, Salle Napoléon, Place de la Bourse, 75 002 Paris.

Annonce du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : jeudi 25 octobre 2018 après bourse.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du commerce, de la grande distribution de l'hôtellerie restauration.

Les systèmes conçus et développés par le Groupe sont destinés à la gestion IT, à l'encaissement et au marketing digital du POS au sens large (terminaux point de vente, tablettes POS,

Panels PC, écrans pour affichage dynamique, bornes interactives sur mesure, etc ).

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 85,6 millions d'euros pour 2017, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires dans plus de 50 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55116-20180920-annonce-resultats-1s2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews