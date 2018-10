Aures Technologies : Acquisition de la société américaine Retail Technology Group Inc

Jeudi 18 octobre 2018

Acquisition de la société américaine Retail Technology Group Inc.

Le Groupe AURES annonce l'acquisition de 100% des titres de la société américaine

Retail Technology Group Inc. (RTG) suite au closing de l'opération intervenu le 16 octobre 2018.

La société RTG est non seulement l'un des principaux prestataires américains en termes de services, maintenance et support dans le domaine des points de vente (majoritairement sur les marchés de la restauration) mais surtout la seule à proposer une offre complète, de l'installation jusqu'à la hotline hardware et software 24/24 heures et 7/7 jours.

La société RTG offre ses services à des chaines d'au moins 500 points de vente et gère un portefeuille de plus de 30 000 sites.

RTG emploie plus de 350 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions de dollar US lors du dernier exercice clos avec un résultat proche de l'équilibre.

Une opération stratégique pour le Groupe AURES

Cette acquisition permet au groupe AURES d'ajouter à son offre hardware une gamme de services propres à satisfaire les exigences légitimes des grandes enseignes sur le marché américain.

Le Groupe AURES confirme ainsi sa volonté d'accélérer sa croissance sur place, et, de devenir à terme, comme c'est déjà le cas en Europe, un des acteurs majeurs aux Etats-Unis.

Le Groupe AURES indique que le montant de cette opération est de l'ordre de 13 millions de dollar US et se décompose comme suit :

- - - - -

un paiement en numéraire au closing,

un paiement en numéraire différé à un an,

un earn out payable sur trois ans, et,

un remboursement de dettes.

Le financement de l'opération est réalisé en partie sur fond propres et en partie par emprunts bancaires à taux fixe.

A l'issue de cette acquisition, Patrick CATHALA, président fondateur du Groupe AURES a déclaré : « je me réjouis du succès de cette opération stratégique qui, après cinq années de très forte croissance à périmètre constant, ouvre à notre Groupe, de nouvelles opportunités de développement. »

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : jeudi 25 octobre 2018 après bourse.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du commerce, de la grande distribution de l'hôtellerie restauration.

Les systèmes conçus et développés par le Groupe sont destinés à la gestion IT, à l'encaissement et au marketing digital du POS au sens large (terminaux point de vente, tablettes POS, Panels PC, écrans pour affichage dynamique, bornes interactives sur mesure, etc ).

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 85,6 millions d'euros pour 2017, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en

Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires dans plus de 50 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst www.aures.com