Chiffre d'affaires 2019 en ligne avec l'ambition de croissance à deux chiffres :

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2019 : 30,9 M€ soit + 3,8%

Chiffre d'affaires annuel : 115,9 M€ soit + 12,9 % (-16,2% sur le périmètre AURES hors RTG)

Avec un chiffre d'affaires de 30,9 millions d'euros au cours du quatrième trimestre 2019, le Groupe affiche une progression de son activité de 3,8% en taux de change courant par rapport à la même période en 2018.

Il convient de noter que RTG fait partie du périmètre depuis le 16 octobre 2018.

Au terme de cet exercice 2019, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 115,9 millions d'euros soit une progression de 12,9 % en taux de change courant (10,5 % en taux de change constant).

Sur l'exercice 2019 au cours duquel le Groupe a fait face à un fort effet de base et un environnement marché fortement perturbé, l'activité sur le périmètre hors RTG est en recul

de 16,2 %.

Le ralentissement de la baisse de l'activité de ce périmètre est confirmé au

4ème trimestre. (évolution par trimestre : T1 : -27 %, T2 : -19%, T3 : -9 %, T4 : -7%).

Australie

Alors que le pays connait une détérioration de son économie (extrême sécheresse, manque de dynamisme de la consommation privée), la filiale enregistre un léger recul de son activité en 2019 (-3,6% en monnaie locale).

Allemagne

La principale cause du recul de l'activité de la filiale (-35,5%) est le fort effet de base lié au déploiement accéléré du contrat Kaufland au cours de l'exercice 2018.

Etats-Unis

L'entité termine l'année avec un chiffre d'affaires en recul de 3,8% en monnaie locale par rapport à 2018.

Il convient de noter que le chiffre d'affaires 2018 de l'entité incluait un volume d'affaires d'environ 1,25 millions de dollar US avec RTG pour la période antérieure à l'entrée dans le périmètre.

Retraitée de ce montant, l'évolution de l'activité de cette dernière correspond alors à une progression de 4,1% en monnaie locale.

France

Après une année 2018 boostée par la mise en place de la norme NF525, l'effet de base était très fort en début d'année.

Les longues perturbations sociales ont également ralenti et souvent repoussé la majorité des investissements matériels dans les secteurs de la restauration et du retail.

Néanmoins, le dernier trimestre 2019 confirme le retour à la croissance avec une progression de 11% (évolution par trimestre : T1 : -38 %, T2 : -22 %, T3 : + 3 %, T4 : + 11 %).

UK

L'incertitude provoquée et entretenue par le Brexit tout au long de l'année a sensiblement empêché d'envisager un retour à la croissance sur la filiale.

RTG

L'entité fait partie du périmètre depuis le 16 octobre 2018.

Au terme de cette première année au sein du Groupe, RTG enregistre un chiffre d'affaires en monnaie locale de 40,5 millions de dollar US (contre environ 39,4 millions de dollar US en 2018 comme mentionné dans le rapport annuel 2018).

RTG commence à enregistrer les premières commandes qui laissent entrevoir le bienfondé de la stratégie de synergie avec l'activité du Groupe et les opportunités de cross selling.

Evolution du chiffre d'affaires annuel par entités du Groupe :

Allemagne : 11 180 K€ - 35,5 %

Australie : 9 523 K€ - 5,4 % (-3,6 % en monnaie locale)

Etats Unis : 14 278 K€ + 1,6 % (-3,8 % en monnaie locale)

France : 29 859 K€ - 14,9 %

UK : 14 821 K€ - 19,9 % (-20,6 % en monnaie locale)

RTG : 36 211 K€

Chiffre d'affaires consolidé

(K€) 2019 2018 Variation Variation à taux de change constant 1er trimestre 26 470 25 595 + 3,42 % + 0,03 % 2ème trimestre 30 759 26 826 + 14,66 % + 12,33 % 3ème trimestre 27 773 20 507 + 35,43 % + 33,19 % 4ème trimestre 30 870 29 729 + 3,84 % + 2,26 % Cumul annuel 2019 115 872 102 657 + 12,87 % + 10,49 %

Ambitions 2020

Le premier objectif pour le Groupe sera de tirer rapidement l'avantage de la gamme de terminaux (POS) entièrement redessinée.

Les investissements (humains et matériels) engagés en 2019 ont permis de créer un ensemble de bornes standard, certifiées CE, CB et/ou UL, modernes, fiables et design pour chaque segment de marché (restauration, retail, hôtellerie, etc…). Fort de cette gamme nouvelle, le Groupe est dorénavant en position pour concurrencer les acteurs actuels du marché.

Enfin, le Groupe aura pour objectif de continuer à structurer RTG et de confirmer la stratégie de synergie des deux activités.

Au titre de l'année 2020, le Groupe AURES ambitionne une croissance de son chiffre d'affaires.

Prochaine publication

Résultats annuels 2019 : le 28 avril 2020 après Bourse.

Une réunion de présentation des résultats aura lieu le 29 avril 2020 à 10 heures chez

GS1 France 21, boulevard Haussmann 75009 PARIS.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc…) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 116 M€ en 2019.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

