Aures Technologies : Mise à disposition du rapport semestriel 2018

Mardi 30 octobre 2018

Mise à disposition du rapport semestriel 2018

La société AURES Technologies a publié et mis en ligne sur son site internet le rapport financier semestriel 2018.

Ce document est consultable dans l'espace informations financières du site internet :

http://www.aures-pos.fr/infos_finances/?page_id=196

et sur le site internet Actusnews.com :

http://www.actusnews.com/

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du commerce, de la grande distribution de l'hôtellerie restauration.

Les systèmes conçus et développés par le Groupe sont destinés à la gestion IT, à l'encaissement et au marketing digital du POS au sens large (terminaux point de vente, tablettes POS, Panels PC, écrans pour affichage dynamique, bornes interactives sur mesure, etc ).

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 85,6 millions d'euros pour 2017, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en

Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires dans plus de 50 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst www.aures.com