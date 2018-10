Aures Technologies : rachète la société américaine, Retail Technology Group

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aures a annoncé l'acquisition de la société américaine Retail Technology Group pour 13 millions de dollars suite au closing de l'opération intervenu le 16 octobre 2018. Elle emploie plus de 350 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions de dollars lors du dernier exercice clos avec un résultat proche de l'équilibre.Cette acquisition permet au spécialiste des terminaux point de vente d'ajouter à son offre hardware une gamme de services propres à satisfaire les exigences légitimes des grandes enseignes sur le marché américain.Retail Technology Group est l'un des principaux prestataires américains en termes de services, maintenance et support dans le domaine des points de vente,majoritairement sur les marchés de la restauration.Le groupe confirme ainsi sa volonté d'accélérer sa croissance sur place, et, de devenir à terme, comme c'est déjà le cas en Europe, un des acteurs majeurs aux Etats-Unis.