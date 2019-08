Jeudi 1er août 2019

Premier semestre 2019

Ralentissement de la baisse d'activité au second trimestre

Chiffre d'affaires S1 2019 : 57,3 M€, + 9,3 %

A périmètre constant : -22,8%

Bien que faisant face à un fort effet de base sur le premier semestre et un environnement marché fortement perturbé, le Groupe AURES enregistre un ralentissement de la baisse de l'activité au second trimestre sur le périmètre historique (-18,6% contre -27% au T1 2019).

Cette tendance est plus notable en France et au Royaume Uni où les incertitudes demeurent quant à l'évolution du Brexit.

Les Etats Unis (entité historique) et l'Allemagne restent en recul.

L'Australie continue son développement.

En ce qui concerne RTG, le second trimestre affiche une tendance haussière de l'activité.

Le Groupe termine ainsi le premier semestre 2019 à un niveau de chiffre d'affaires de 57,3 M€ en hausse de 9,3% en incluant RTG, qui fait partie du périmètre depuis le

16 octobre 2018.

Evolution du chiffre d'affaires par entités à fin juin 2019:

France : 14 861 K€ - 29,6 %

Australie : 5 240 K€ + 13,7 % (+ 16,1 % en monnaie locale)

Allemagne : 5 853 K€ - 34,3 %

Royaume-Uni : 7 534 K€ - 22,1 % (- 22,7 % en monnaie locale)

Etats-Unis : 6 989 K€ - 14,0 % (- 19,9 % en monnaie locale)

RTG : 16 809 K€

Chiffre d'affaires consolidé (K€) 2018 2019 Variation Variation à change constant 1er trimestre 25 596 26 470 + 3,42 % + 0,03 % 2ème trimestre 26 826 30 816 + 14,9 % + 12,47 % 1er semestre 52 421 57 286 + 9,3 % + 6,4 %

Perspectives

Dans l'environnement international perturbé, le Groupe considère 2019 comme une année de transition mais ambitionne toujours une croissance pour l'exercice en cours.

Prochaine publication

Annonce des résultats du 1er semestre 2019 : lundi 23 septembre 2019 après bourse.

Une réunion de présentation des résultats aura lieu le mardi 24 septembre 2019 à

14 heures au Palais Brongniart, Salle Napoléon, Place de la Bourse, 75 002 Paris.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Au cours de l'exercice 2018, et, pour la première fois, le Groupe a franchi le seuil symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59740-20190108-annonce-ca-1s2019.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews