AURUBIS AG : NorldLB réajuste son opinion à la hausse

Données financières EUR USD CA 2020 11 574 M 12 998 M - Résultat net 2020 139 M 157 M - Dette nette 2020 369 M 414 M - PER 2020 19,1x Rendement 2020 2,12% Capitalisation 2 465 M 2 771 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,24x Nbr Employés 6 786 Flottant 67,8% Graphique AURUBIS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AURUBIS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 53,11 € Dernier Cours de Cloture 55,74 € Ecart / Objectif Haut 18,4% Ecart / Objectif Moyen -4,72% Ecart / Objectif Bas -30,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Roland Harings Chief Executive Officer Fritz Vahrenholt Chairman-Supervisory Board Thomas Bünger Chief Operating Officer Rainer Verhoeven Chief Financial Officer Jan Koltze Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AURUBIS 1.86% 2 771 TIANQI LITHIUM CORPORATION -26.87% 4 614 GEM CO., LTD. 2.46% 3 379 JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD. -19.60% 2 941 IMERYS -19.43% 2 883 GRAFTECH INTERNATIONAL LTD. -32.70% 2 089