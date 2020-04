Austevoll Seafood ASA : Proche d'un nouveau potentiel d'appréciation 20/04/2020 | 08:57 achat En cours

Cours d'entrée : 79.75NOK | Objectif : 92NOK | Stop : 71.4NOK | Potentiel : 15.36% Sous la zone de résistance actuellement testée, le potentiel apparaît limité pour Austevoll Seafood ASA. La configuration de la valeur suggère néanmoins la rupture de ce niveau.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 92 NOK. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.86 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 84 NOK.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 82.8 NOK, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 84 NOK.

Données financières (NOK) CA 2019 23 743 M EBIT 2019 2 946 M Résultat net 2019 1 202 M Dette 2019 4 152 M Rendement 2019 4,95% PER 2019 12,7x PER 2020 10,4x VE / CA2019 0,81x VE / CA2020 0,80x Capitalisation 15 167 M Prochain événement sur AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 14/05/20 Q1 2020 Publication de résultats