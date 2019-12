répondra aux exigences réglementaires en capital sans lever de fonds

Afin de prevenir de futures crises, les autorités du pays ont décidé de durcifier les règles. L'augmentation du capital de 1ème catégorie (Tier 1) comprend une réserve de gestion d'un milliard de dollars australiens, que les bénéfices mis en réserves par ANZ en Nouvelle-Zélande compensent largement a déclaré la banque. Le bénéfice était en effet de 979 millions de dollars US (équivalent à 1 432 millions de dollars australiens).

La banque centrale de la Nouvelle-Zélande a déclaré aujourd'hui que les banques du pays auront besoin d'environ 24 milliards de dollars néo-zélandais (15,65 milliards de dollars américains) de capitaux supplémentaires afin de respecter les nouvelles règles qui seront mises en oeuvre sur sept ans. Actuellement, le secteur bancaire en Nouvelle-Zélande est dominé par les quatre plus grandes banques australiennes, dirigées par ANZ et ses homologues Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking et National Australia Bank.

"L'exigence de capital est importante, mais la finalisation des nouvelles règles apporte la certitude nécessaire afin de préparer la banque à l'avenir", a déclaré Shayne Elliott, directeur général d'ANZ. "Nous avons planifié ces changements depuis la consultation initiale. Compte tenu de la période de transition prolongée et de notre solide situation financière, nous sommes confiants de pouvoir répondre à des exigences plus élevées sans mobiliser des capitaux supplémentaires ", a-t-il déclaré.

Le ratio capital-actions ordinaire (Tier 1) de l'ANZ, qui a fait l'objet d'une surveillance étroite, s'établissait à 11,4 % à la fin de septembre, soit environ 3,5 milliards de dollars australiens de plus qu'un minimum de 10,5 % en vertu des règles établies par l'Australian Prudential Regulation Authority qui entreront en vigueur en janvier.